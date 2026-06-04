Unos 100 centros de Sevilla participan en programas de educación ambiental de la Junta

Archivo - Un aula escolar en un colegio de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera en funciones de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, ha puesto en valor los programas que implementa la Junta de Andalucía en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para fomentar la educación ambiental y el desarrollo sostenible, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra el día 5 de junio.

Según una nota de la Junta, en Sevilla son unos 100 los centros que participan en programas específicos de educación ambiental, algunos de ellos en varios a la vez.

Castillo ha destacado el desarrollo de la Red Andaluza de Escoescuelas y del proyecto Aulas Verdes Abiertas y ha señalado que estas iniciativas "transforman las escuelas y los institutos en centros de aprendizaje sostenible, fomentan el respeto al medio ambiente, la reducción de residuos, el uso responsable del agua y la energía y la mejora del entorno natural y social".

La Red Andaluza de Ecoescuelas está integrada por 346 centros educativos de Infantil y Primaria y por Institutos de Enseñanza Secundaria sostenidos con fondos públicos, más de 8.000 docentes y 132.000 alumnos. En Sevilla participan 75 centros.

La consejera en funciones ha agradecido a estos centros educativos "su alta implicación y compromiso con los proyectos de educación ambiental para la sostenibilidad".

Las Ecoescuelas son una iniciativa educativa de la Junta de Andalucía que integra a centros comprometidos con la mejora del entorno escolar y abordan temas clave como el cambio climático, la biodiversidad y geodiversidad, los ecosistemas forestales y la flora silvestre, la educación para la circularidad, el litoral, medio marino y la gestión y el valor del agua.

El programa impulsa encuentros regionales en los que participan todos los miembros de la Red y otros específicos para el alumnado, en los que pueden compartir y potenciar las experiencias de cada centro. Además, se organizan jornadas provinciales para coordinadores y se llevan a cabo planes de formación.

En cuanto al Proyecto Aulas Verdes Abiertas, se trata de una iniciativa educativa para rediseñar y renaturalizar los espacios exteriores de los centros, convirtiéndolos en entornos de aprendizaje sostenibles, saludables y versátiles.

En cada curso participan 150 centros educativos no universitarios de titularidad pública de Andalucía inscritos en el Programa Aldea, que reciben asesoramiento técnico, formación docente y dotación económica para adaptar los espacios con plantaciones, mobiliario natural, huertos, pérgolas y zonas de sombra. De ellos, 35 son de Sevilla.