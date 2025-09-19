Los 35 residentes de quinto año del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla) finalizan su especialidad

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 Especialistas Internos Residentes (EIR) concluyen estos días su formación sanitaria especializada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Por ello, la Jefatura de Estudios ha organizado un acto de despedida en el que participan tantos los residentes que finalizan su formación, como los profesionales del centro que compaginan su actividad asistencial con la labor de tutorización de los futuros especialistas.

Según ha afirmado la Junta de Andalucía en una nota, se trata del tercer acto de despedida que organiza el centro este año, dado que la promoción de especialistas que inició su formación en el año 2020, tuvo un retraso en la incorporación con motivo de la situación de pandemia.

Los residentes que completan su formación pertenecen a 12 especialidades diferentes: 5 de Cirugía Ortopédica y Traumatología, 4 de Cirugía General y del Aparato Digestivo, 2 de Cirugía Oral y Maxilofacial, 2 de Cirugía Pediátrica, 2 de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, 2 de Neurocirugía y 1 de Angiología y Cirugía Vascular, 5 de Medicina Interna, 4 de Cardiología, 3 de Medicina Intensiva, 3 de Oncología Médica y 2 de Urología.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío es, según la Junta, uno de los hospitales con mayor capacidad docente de España, con más de 550 residentes en activo cada año.

PREMIOS RESIDENTES EXCELENTES Y CONTRATOS POST EIR

La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en colaboración con su Comisión de Docencia y la Fundación para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI), ha convocado dos premios dedicados a los residentes excelentes, dentro de la línea de incentivación de la docencia de calidad. Este año, además, se ha vuelto a retomar la convocatoria competitiva de proyectos de investigación y subproyectos de innovación docente para investigadores post-EIR, con el objetivo de impulsar liderazgo de proyectos de investigación clínica.

Así, el primer premio de 'Residente Excelente' ha sido otorgado a Marta Domínguez Moreno, especialista en Ginecología y Obstetricia, que finalizó el pasado mes de julio su formación. El segundo premio 'Residente Excelente' ha sido concedido a Miriam Álvarez Aguilera, especialista en Cirugía General y Aparato Digestivo.

Por otro lado, los contratos post EIR han sido otorgados a la mencionada Marta Domínguez Moreno y a Miguel Ángel Gómez Luque, especialista en Urología. Ambos han superado un proceso de selección en el que se ha valorado sus méritos curriculares, memoria de actividades desarrollada durante la residencia, un proyecto de investigación y un subproyecto de innovación docente. De esta forma mantienen su vinculación al Hospital Virgen del Rocío, teniendo la oportunidad de desarrollar sus propias líneas de investigación y fortalecer su independencia científica.