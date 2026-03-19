La ADA y el Ayuntamiento de Sevilla firman un protocolo para impulsar la administración digital

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, firman un protocolo para impulsar la administración digital. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA), Jorge Paradela, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han suscrito este miércoles un protocolo general de actuación para reforzar la colaboración institucional en el ámbito de la administración digital, la ciberseguridad y la capacitación digital de la ciudadanía, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y avanzar en la transformación digital.

Según ha indicado la Junta en una nota, Paradela ha destacado que este acuerdo "parte de una voluntad muy clara: trabajar juntos para mejorar la vida de la ciudadanía a través de la tecnología".

En este sentido, ha subrayado que la transformación digital "no es solo tecnología, sino también proporcionar un mejor servicio público, administraciones más cercanas y gestiones más rápidas y sencillas para los ciudadanos".

El protocolo establece un marco de colaboración entre ambas administraciones con el objetivo de avanzar hacia una administración pública "más eficaz, accesible, segura y cercana". Ambas instituciones trabajarán así para simplificar la relación digital con la administración local, digitalizar procedimientos y compartir herramientas, sistemas y conocimiento tecnológico.

"Se trata de una alianza institucional orientada a mejorar los servicios públicos, fortalecer la ciberseguridad, impulsar la capacitación digital y promover el desarrollo de la economía digital en la ciudad", ha resumido el consejero.

Por su parte, Sanz ha destacado que "la firma de este convenio con la Agencia Digital de Andalucía supone un salto cualitativo en la solvencia técnica del Ayuntamiento".

"Tras incrementar nuestra inversión en ciberseguridad, nos integramos ahora en un ecosistema líder que garantiza la mejora de los servicios públicos y la protección de los datos de los sevillanos. Aplicamos un criterio de eficiencia económica: al reutilizar sistemas y tecnología ya en ejecución por la Junta de Andalucía, reducimos los costes de desarrollo en un 30%", ha subrayado.

El alcalde ha reseñado que el acuerdo "se traduce en una administración más ágil y menos burocrática".

"Queremos que relacionarse con el Ayuntamiento sea tan sencillo y seguro como realizar una gestión bancaria desde el móvil; estamos construyendo una ciudad que no solo protege a sus ciudadanos en el entorno digital, sino que les devuelve su tiempo eliminando esperas innecesarias", ha afirmado.

El acuerdo contempla también el desarrollo conjunto de nuevas soluciones tecnológicas y el aprovechamiento de plataformas ya existentes, como ADEL, desarrollada por la ADA para proporcionar una gestión más ágil a ciudadanos y empresas en su relación con los Ayuntamientos y Diputaciones.

Asimismo, se colaborará en el impulso de servicios a través de Carpeta Ciudadana de la Junta de Andalucía, que permiten a las personas gestionar de forma más sencilla su contacto con las administraciones públicas.

El documento incluye además un eje específico dedicado a la ciberseguridad, un ámbito clave en un contexto en el que los servicios públicos dependen cada vez más de infraestructuras digitales.

En este sentido, la colaboración permitirá reforzar la cooperación en el marco de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad y facilitar la integración del Ayuntamiento de Sevilla en el Centro de Operaciones de Seguridad de la Junta de Andalucía (SOC).

Una integración que permitirá contar con monitorización permanente de sistemas, detección avanzada de amenazas, servicios especializados de respuesta ante incidentes y vigilancia digital, reforzando la protección de los sistemas y de la información pública.

El tercer eje del acuerdo se centra en la capacitación digital, con el desarrollo de acciones formativas dirigidas a distintos colectivos. Entre ellas se incluyen programas dirigidos a personas jóvenes para facilitar su acceso a empleos de mayor valor añadido; personas emprendedoras para impulsar el emprendimiento digital; y personas trabajadoras para favorecer la adaptación del tejido productivo a los retos de la economía digital.

Asimismo, se impulsará la certificación de competencias digitales de la ciudadanía, con el objetivo de garantizar que la transformación digital sea inclusiva y llegue a toda la población.

Este protocolo se enmarca en un contexto más amplio de cooperación entre administraciones. En 2025, el Ayuntamiento de Sevilla se sumó al convenio para la prestación mutua de soluciones de administración digital entre administraciones públicas, lo que permite compartir y reutilizar herramientas tecnológicas entre distintas instituciones.

PLAN SEVILLA DIGITAL

Esta colaboración se suma a la apuesta estratégica que la Junta de Andalucía está realizando en la ciudad a través del Plan Sevilla Digital, impulsado por la Agencia Digital de Andalucía y que moviliza cerca de 50 millones de euros de inversión.

Entre sus principales actuaciones destaca la construcción del nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de la Junta de Andalucía en Sevilla TechPark, una infraestructura tecnológica avanzada que integrará nube híbrida, inteligencia artificial, big data y computación cuántica.

Esta nueva infraestructura, concebida para convertirse en el cerebro tecnológico de la Administración andaluza, reforzará asimismo las capacidades del supercomputador Hércules, ubicado en el Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) de la avenida de Reina Mercedes, lo que permitirá impulsar nuevas soluciones digitales tanto para la Administración como para el sector productivo.

El Plan Sevilla Digital incluye también la transformación del Edificio Singer en un centro de emprendimiento y formación en contenidos digitales y audiovisuales, así como la celebración en la ciudad del CTX Tech Experience Hub, un evento tecnológico internacional que reunirá a partir de mañana en la ciudad a startups, empresas tecnológicas e inversores.

Con estas iniciativas, la Junta de Andalucía "pretende convertir a Sevilla en uno de los grandes nodos tecnológicos del sur de Europa".