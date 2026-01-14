Andalucía acude con "incertidumbre" e "indignación": "El "modelo de financiación de Montero nace muerto"

La consejera andaluza de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, este miércoles, en Madrid, con motivo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) - ALBERTO ORTEGA-EUROPA PRESS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera andaluza de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha manifestado que acude este miércoles a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en Madrid, con "bastante incertidumbre" e "indignación" por lo acontecido en relación con el nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno central y que "nace muerto".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en la sede del Ministerio de Hacienda, Carolina España ha señalado que el "modelo de financiación Montero nace muerto porque se ha negociado a espaldas de los españoles y de las comunidades autónomas, con el líder de un partido independentista que, además, tiene sentencia del Tribunal Supremo y está inhabilitado", en referencia al presidente de ERC, Oriol Junqueras.

"Al final, los independentistas quieren decidir qué se hace con los impuestos que pagamos todos los españoles; este modelo Montero lo que quiere es dar champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas y de los españoles, el menú del día, pero sin postre y, lo que es peor, un menú que está precocinado por el independentismo", según ha expresado.

Ha planteado "quién piensa que un acuerdo entre Pedro Sánchez, (María Jesús) Montero y el independentismo va a ser bueno para el interés general de España".

Carolina España ha señalado que la Junta de Andalucía no conoce "el detalle del modelo porque no nos han dado ninguna información", pero sí pueden decir ya que están "absolutamente en contra de ese ataque a la autonomía fiscal de las comunidades autónomas" que se plantea. Ha señalado que el "modelo Montero" persigue que se "suban impuestos" en todos los territorios.

Para España, al final, lo que se pone de manifiesto es "la soledad" de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, con "un modelo que no quiere prácticamente nadie", ya que ni en ERC "están todos de acuerdo, ni lo quiere Junts, ni lo quiere Podemos, ni lo quiere Vox, ni lo quiere el PP; no lo quiere nadie".

Asimismo, ha insistido en que es un "insulto a la inteligencia de los andaluces" decir que Andalucía es la comunidad "más beneficiada" porque es la que más recibe. Ha señalado que, según los cálculos por población ajustada, Andalucía "sigue infrafinanciada y sigue por debajo de la media con este nuevo modelo, mientras que la brecha con otras comunidades autónomas se agranda".

Según ha señalado, a la ministra andaluza "simple y llanamente, no le interesan los andaluces, porque para ella, lo prioritario es mantener a Sánchez en el gobierno y está rendida absolutamente al independentismo".