Montero niega "ningún tipo de privilegio ni trato de favor" a Cataluña con el nuevo modelo de financiación

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid (España).

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado este miércoles que la propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica esté ideado para "contentar" a Cataluña y ha asegurado que no hay ningún tipo de privilegio ni de trato de favor con ninguna comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado la titular de Hacienda tras reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la propuesta de reforma del nuevo sistema de financiación autonómica, que será de aplicación voluntaria.

Pese a las críticas trasladadas por los consejeros de todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña, Montero ha defendido que no existen razones objetivas para que ninguna comunidad autónoma pueda oponerse a este modelo.

"Yo lo que he visto en el interior de la reunión es la repetición de un argumentario político que me hubiera gustado que se hubiera quedado en la puerta", ha lamentado la titular de Hacienda.

Y es que el modelo que ha provocado el rechazo tanto en las regiones gobernadas por el PP como entre algunos dirigentes socialistas por haberse negociado previamente con los independentistas catalanes, específicamente con ERC.

"Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Y estamos hablando de una reforma del modelo común, del conjunto de comunidades autónomas, así que todos los titulares y las afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira", ha defendido la ministra.

De hecho, Montero ha defendido que, de los 20.975 millones adicionales que el Estado trasladará a las comunidades para financiar los servicios públicos que gestionan, más de 15.000 serán asignados a regiones que gobierna el PP.

"Por tanto, de que si hay un partido político que se beneficia de estas medidas, sin duda, es el Partido Popular, que es el que gobierna hoy por hoy en la gran parte del territorio", ha explicado Montero.