Andalucía aplicará la deducción por nacimiento, adopción o acogimiento en 422 municipios con menos de 3.000 habitantes

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía aplicará la deducción por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de los tipos reducidos para promover una política social de vivienda del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en 422 municipios andaluces que ha identificado que tienen menos de 3.000 habitantes.

Así figura en la resolución de la Dirección General de Tributos, de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultada por Europa Press. La resolución se aplicará a los "hechos imponibles" desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La relación de municipios con problemas de despoblación se mantiene prácticamente inamovible, ya que el año pasado fueron 423 municipios frente a los 422 de cara a 2026. Granada y Almería son las provincias con más municipios con problemas de despoblación, con un total de 121 y 68, respectivamente. Le siguen Málaga y Jaén, con 57 y 55; Huelva con 49; Córdoba con 37; Sevilla con 24 y Cádiz con once.

Dicha resolución especifica que los artículos 43 y 50 de la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, "establecen tipos reducidos en las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de inmuebles que radiquen en municipios con problemas de despoblación, con el cumplimiento de determinados requisitos".

A su vez, en relación al IRPF, el artículo 11 de dicha ley regula un importe incrementado de 400 euros para la deducción por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores "cuando el contribuyente con derecho a ella resida en un municipio con problemas de despoblación".

Al respecto, la misma resolución de la Consejería de Economía aclara que el artículo 8 de la citada Ley de Tributos Cedidos estipula que, "a los efectos" de dicha norma, "tendrán la consideración de municipios con problemas de despoblación aquellos cuya cifra de población sea de menos de 3.000 habitantes".

Los datos de población de los que parte la Junta para considerar si un municipio presenta "problemas de despoblación" son las que se han declarado "oficiales" tras la revisión de las cifras del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2025, "con efectos desde el 31 de diciembre de 2025" en cada una de las localidades.