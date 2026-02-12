Andalucía baja a 3.081 desalojados y mantiene 63 incidentes abiertos y 154 carreteras afectadas por el temporal

La plataforma de la carretera MA-6101 en Villanueva de Algaidas ha colapsado a la altura de la barriada La Parrilla. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía mantiene a primera hora de este jueves 12 de febrero a 3.081 personas desalojadas por el temporal tras la vuelta de más de un centenar de vecinos en esta situación en las localidades de Cortes de la Frontera (Málaga) y Ubrique (Cádiz).

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) mantiene 63 incidentes abiertos y ocho escenarios de actuación, mientras que 154 carreteras continúan afectadas por inundación, desprendimientos o balsas, de las que hasta 89 están cortadas al tráfico.

Según el último parte actualizado de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), la noche ha sido "especialmente tranquila" y se ha cerrado con apenas una decena de avisos relacionados con los efectos de las borrascas sin que ninguno de ellos revistiera especial gravedad.

El número total de incidencias atendidas desde el pasado 27 de enero asciende ya a 11.752, en su mayoría en Cádiz (2.519), Sevilla (1.987), Granada (2.519), Jaén (2.035), Málaga (1.208), Córdoba (1.117), Almería (735) y Huelva (521).

En cuanto a desalojados, la cifra total de personas desplazadas en Andalucía es de 3.081. Anoche el alcalde de Cortes de la Frontera (Málaga) informó de la vuelta de 100 personas a sus hogares; mientras que en Ubrique (Cádiz) se llevó a cabo una inspección de viviendas de las 52 que se encontraban desalojadas y se permitió la vuelta a una veintena de vecinos.

A última hora de este miércoles también se produjo el derrumbe de una vivienda en la calle Corredera de Vilches (Jaén) que afectó a un vehículo y se saldó sin daños personales.

El tráfico quedó cortado en la calle San Juan de los Reyes de Granada capital por riesgo de derrumbamientos en el convento Santa Inés, este jueves está previsto analizar el espacio y sanear para poder reabrir la vía.

CARRETERAS AFECTADAS

La Dirección General de Tráfico (DGT) registra en Andalucía un total de 154 carreteras afectadas por inundación, desprendimientos o balsas, de las que hasta 89 están cortadas al tráfico. Baja el número de vías condicionadas en la provincia de Cádiz con 31 carreteras cortadas; seguida de Córdoba con 21, Jaén con 13, 12 en Málaga, seis en Sevilla, cinco en Granada y una en Huelva.

La Dirección del Plan recuerda que el estado de las carreteras está muy comprometido en algunos puntos por lo que es fundamental, evitar desplazamientos en las zonas afectadas y, en caso necesario, planificar bien las rutas, seguir indicaciones y extremar la prudencia, disminuyendo la velocidad y aumentado la distancia de seguridad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias en la comarca de Grazalema, en la provincia de Cádiz, por precipitación acumulada en 12 horas de 60 litros por metros cuadrado.

También está vigente el aviso amarillo por viento en la provincia de Almería (Poniente y Capital, Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas), en Jaén (Cazorla y Segura) y en Granada (Costa, Nevada y Alpujarras, Guadix y Baza). Los fenómenos costeros serán los protagonistas por nivel amarillos en el litoral almeriense y granadino.

RECOMENDACIONES

En las zonas afectadas, EMA 112 recuerda la importancia de evitar situaciones temerarias que pongan en peligro la integridad de las personas y de los operativos de rescate, auxilio y salvamento, en relación a transitar y visitar zonas de cauces y embalses.

La EMA insta, asimismo, a seguir las indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de protegerse frente a esta sucesión de borrascas, que trae consigo un enjambre de borrascas de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma andaluza.

Ante esta situación, recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.

En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes.

Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales, nunca cruzar por una zona anegada y mantenerse alejado de zonas de cauces.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos. Ante los avisos de lluvia, EMA 112 vuelve a insistir en no realizar desplazamientos por carretera que no sean necesarios. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.Tampoco se debe transitar, acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos.En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes.

Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al EMA 112, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año.