Andalucía comienza a implantar la atención telefónica 24 horas para familias de menores en cuidados paliativos

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne con madres de cuidados paliativos, durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 24 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha iniciado la implantación de un modelo "innovador" de atención continuada a las familias de menores en programas de Cuidados Paliativos Pediátricos en régimen de hospitalización domiciliaria.

Se trata de un servicio telefónico activo las 24 horas del día, los siete días de la semana, que permitirá a padres y madres disponer de acompañamiento profesional inmediato, resolver dudas y recibir apoyo especializado en cualquier momento.

En contexto, el pasado 24 de julio, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, trasladó a madres con menores que requieren cuidados paliativos por enfermedades crónicas graves su compromiso de que el servicio sanitario de atención telefónica 24 horas al día los siete de la semana para cuidados paliativos pediátricos estará puesto en marcha antes de final de año. El encuentro tuvo lugar en el patio del Recibimiento de la sede del Parlamento, tras someterse a la sesión de control del pleno.

Si no fuera así, el presidente expresó incluso que cambiaría a la actual consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a la que pidió que moviese "Roma con Santiago" para que ese servicio esté operativo antes de final de año.

De esta forma, el proyecto se está desplegando de manera escalonada. La primera fase arrancará este mes de septiembre en la provincia de Málaga, donde ya se han celebrado reuniones operativas con los equipos de referencia y se ultiman los cuadrantes de guardias para que el servicio esté operativo a partir del 22 de septiembre. En octubre se sumará una segunda provincia y un nodo interprovincial, y la extensión a toda Andalucía está prevista antes de final de año.

Entre las medidas puestas en marcha destacan la habilitación de líneas móviles corporativas que facilitarán tanto las llamadas como la posibilidad de videollamadas, la constitución de un grupo de trabajo mixto para protocolizar la atención continuada en toda la comunidad y la coordinación con entidades de referencia para la derivación de pacientes.

El plan incluye además la elaboración de registros clínicos adaptados, el seguimiento de la actividad mediante herramientas de control y la realización de encuestas de satisfacción a las familias, con el objetivo de garantizar la calidad y evaluar el impacto asistencial.

ATENCIÓN AL FINAL DE VIDA

Tras ello, la Consejería recuerda que todas las provincias cuentan con dispositivos organizados para dar respuesta a las necesidades de pacientes pediátricos en situación de últimos días, adaptando los recursos a las características de cada territorio y a la demanda asistencial concreta.

Esta atención se presta de forma coordinada entre unidades específicas de cuidados paliativos, equipos de Atención Primaria, servicios de urgencias y dispositivos de hospitalización domiciliaria, con el objetivo común de ofrecer una atención integral, humanizada y accesible en todo momento.

Además, Andalucía cuenta con una red consolidada de Unidades de Cuidados Paliativos para menores, dentro de los servicios de Pediatría, distribuida por toda la comunidad autónoma, con mínimo una por provincia.