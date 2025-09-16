La Junta hace frente a los aranceles con incentivos directos "para que las empresas exporten Marca Andalucía

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la agencia pública Andalucía TRADE, ha presentado este martes la nueva orden de ayudas directas a la internacionalización, dotadas con 11,5 millones de euros, y que según ha detallado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, "nace para reforzar la presencia de las empresas andaluzas en los mercados exteriores en un contexto de incertidumbre internacional marcado por medidas como los aranceles de Estados Unidos".

La consejera ha subrayado que, con este instrumento, "el Gobierno de Juanma Moreno responde a una demanda histórica del sector, tendiendo la mano a pymes y autónomos que quieren exportar o consolidarse en el exterior".

Estas ayudas, que pueden solicitarse ya, sufragarán entre el 65% y el 100% de los gastos relativos a viajes, estancia y manutención, tanto de los viajes de prospección como de la participación individual en ferias y eventos, de hasta un máximo de 3 personas y 5 días por persona y por actuación en el caso de la participación en ferias y eventos expositivos internacionales y 1 persona en los viajes de prospección internacional. El importe máximo de subvención por beneficiario y actuación ascenderá a 50.000 euros.

Además, aunque sólo se subvencionarán actuaciones realizadas con fecha posterior a la publicación de la convocatoria, podrán incentivarse gastos anteriores a esta fecha vinculados a una actuación elegible. La solicitud de ayuda deberá presentarse de manera telemática en www.andaluciatrade.es/oficinavirtual después de la celebración de la actuación, en un plazo máximo de cuatro meses, y debe incluir, además, toda la documentación justificativa, lo que permitirá acelerar el pago de las ayudas.

"Cuanto más fuertes sean nuestras empresas en el exterior, más sólida será la economía andaluza en el interior", ha señalado Carolina España, "por lo que esta orden de ayudas no solo impulsa la internacionalización, sino que anticipa y protege el futuro económico de Andalucía".

MAYOR RAPIDEZ EN LOS PAGOS

Durante las jornadas de presentación de esta nueva línea de incentivos junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha apuntado que el programa tendrá un alcance de 11,5 millones de euros hasta 2026, "con un sistema ágil de tramitación que garantiza rapidez en los pagos y seguridad en la gestión".

Según ha explicado, cuenta con una clara orientación estratégica, "reforzar la presencia de Andalucía en mercados prioritarios como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Marruecos, Australia, China, India y Japón. El objetivo es diversificar destinos, abrir puertas y generar nuevas oportunidades para las empresas andaluzas.

La responsable andaluza ha recordado que las exportaciones representan un pilar estratégico de la economía andaluza, y ha puesto el acento en que solo en el primer semestre del año se han superado los 21.000 millones de euros en ventas al exterior. "Unas cifras que demuestran la contribución de las empresas a la creación de empleo, riqueza y prestigio bajo la Marca Andalucía", ha apuntado.

Para Carolina España, con esta nueva orden la Junta "reafirma de nuevo su compromiso con el tejido empresarial andaluz", para recordar a continuación que en solo dos años de vida, Andalucía TRADE se ha convertido en la mayor agencia de desarrollo empresarial de España y una de las más importantes de Europa. Para ello, ha desplegado cuatro líneas de incentivos -creación de empresas, consolidación industrial, I+D+i e internacionalización- con una dotación superior a 250 millones de euros.

MÁS DE 380 PROYECTOS CON 101 MILLONES EN INCENTIVOS

Así, ha apuntado que, tras años con una administración colapsada por la corrupción y las experiencias fallidas de incentivos a las empresas, "parecía imposible que la Junta de Andalucía pudiera poner en marcha y gestionase de forma ágil, eficiente y eficaz un sistema de incentivos que otorgase certeza y confianza entre las empresas a la hora de abordar sus proyectos en España y el mundo".

"Los resultados de las tres líneas que se pusieron en marcha hace un año hablan por sí solos, ya que Andalucía TRADE ha aprobado incentivos para 379 proyectos empresariales, con más de 101 millones de euros de apoyo público a través de los fondos europeos que movilizarán 215 millones de euros de inversiones que crearán empleo y fortalecerán el sector industrial y el tejido empresarial de la nueva Andalucía".

Por su parte, durante su intervención, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha puesto en valor este incentivo en cuánto a que responde a una demanda de las empresas, y ha resaltado la función del diálogo social "cuándo los agentes sociales se entienden, el territorio avanza", ha afirmado. González de Lara ha destacado el esfuerzo empresarial por abrir y estar presente en diversos mercados internacionales "llevando fuera de Andalucía, no sólo productos y servicios, sino su cultura, valores e imagen; un enorme esfuerzo que cada día hay que multiplicar por el inestable escenario en el que se ven obligadas a operar".

El presidente de CEA ha resumido: "estas ayudas suponen un impulso porque han logrado ser un instrumento útil, eficaz y adaptado a las necesidades que el tejido productivo andaluz ha trasladado a la Confederación de Empresarios de Andalucía. Las empresas necesitan incentivos que estén en sintonía con los ritmos del mercado internacional, que no espera y que está inmerso en profundos cambios. Ahora es momento de agilizar la tramitación y hacer que estos incentivos lleguen a las empresas con agilidad para ayudar a implementar sus estrategias de internacionalización en un momento que las guerras arancelarias están provocando a cambios de estrategias y de mercados de nuestras empresas" ha concluido.

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha destacado la oportunidad de esta convocatoria, "no sólo por el volumen de recursos que moviliza, sino también por su enfoque estratégico, orientado a resultados y que responde a un momento especialmente sensible para nuestro comercio exterior".

En este sentido, Sánchez Rojas ha destacado que esta Orden de incentivos supone una magnífica oportunidad para que nuestras empresas puedan diversificar sus mercados internacionales. "Necesitamos empresas preparadas, con capacidad de adaptación y vocación innovadora para afrontar nuevos mercados. Asia, África e Iberoamérica son regiones llenas de oportunidades que debemos explorar con decisión".

El presidente de la red cameral andaluza destacó, asimismo, el papel que juegan las Cámaras de Comercio en materia de internacionalización, e insistió en la necesidad de una mayor coordinación entre todos los agentes implicados. "Cuando todos estamos alineados, los resultados se multiplican. Por eso, la colaboración público-privada es fundamental. Es el momento de construir estrategias comunes que pongan en el centro a la empresa y faciliten su crecimiento internacional. Desde las Cámaras andaluzas seguiremos trabajando con firmeza en esta dirección".