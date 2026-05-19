Andalucía lidera las exportaciones agroalimentarias de España hasta febrero de 2026 al superar los 3.000 millones

El pimiento ocupa el segundo puesto en exportaciones alimentarias, con transacciones por valor de 383 millones de euros en los dos primeros meses de 2026. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El sector agroalimentario andaluz es líder en exportaciones a nivel nacional al superar los 3.000 millones de euros en ventas de alimentos y bebidas en el extranjero en tan sólo los dos primeros meses de 2026. Los datos analizados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural muestran una "ligera bajada" respecto al mismo período de 2025 (-1%) pero, "aún así, se trata del segundo mejor registro para estos meses en la serie histórica, que comienza en el año 2000".

El montante total alcanzado por las exportaciones agroalimentarias de Andalucía hasta febrero de este año roza el 24% del total de España (12.609 millones de euros) y supone superar a Cataluña, segunda región del ranking, en 531,2 millones de euros. Por tanto, la comunidad autónoma andaluza adelanta a la catalana en un 21,5%, según los datos ofrecidos por la Junta.

Por provincias, en Almería se han comercializado entre enero y febrero de 2026 en el exterior más de 595.500 toneladas de alimentos y bebidas por casi 1.270 millones de euros; en Cádiz se han exportado alrededor de 55.400 toneladas que han reportado más de 131 millones de euros; y en Córdoba se han alcanzado las 107.300 toneladas valoradas en cerca de 235 millones de euros.

En el caso de Granada, las exportaciones agroalimentarias han superado las 62.700 toneladas y han rozado los 196,3 millones de euros; en Huelva, se han acercado a las 65.500 toneladas valoradas en más de 291 millones de euros, y en Jaén se han comercializado alrededor de 14.500 toneladas de alimentos y bebidas en el extranjero que han reportado más de 64,5 millones de euros.

Por su parte, el sector de Málaga ha vendido en otros países casi 89.000 toneladas de productos agroalimentarios valoradas en más de 247 millones de euros; y el de Sevilla ha rozado las 242,5 toneladas y ha superado los 574 millones de euros.

El alimento más exportado desde Andalucía en entre enero y febrero de 2026 es el aceite de oliva, que ha rozado los 518 millones de euros (369 millones de euros relativos a las ventas internacionales de aceite de oliva virgen extra). En segundo puesto se encuentra el pimiento, con transacciones por valor de 383 millones de euros en estos meses, y le siguen el pepino (327 millones de euros), el tomate (169 millones de euros), el calabacín (131 millones de euros) y la fresa (130 millones de euros).

En cuanto a los países a los que se dirigen los alimentos y bebidas de Andalucía, destacan Alemania en primera posición en este período. El mercado germano concentra el 20,6% del valor de las exportaciones agroalimentarias andaluzas con algo más de 620 millones de euros en los dos primeros meses de 2026, cantidad que supone una subida de casi el 3% en comparación con 2025. Francia, con el 11,3% del total, supera los 341 millones d euros (+3,3%); y Países Bajos, en tercera posición, reúne el 9,4% del valor de estas ventas andaluzas al alcanzar los 281,4 millones de euros (+9,4%).

La gran mayoría de los recurso económicos que se han conseguido con estas transacciones (casi 85%) se corresponde con exportaciones a países de Europa, ya que estos mercados han superado los 2.550 millones de euros. En América, las exportaciones agroalimetarias de Andalucía han alcanzado en los dos primeros meses de 2026 los 238,2 millones de euros; en Asia se han superado los a los 154 millones de euros, en África se han acercado a los 40 millones de euros y en Oceanía se han rondado los 17,5 millones de euros.