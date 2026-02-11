Andalucía mantiene 106 carreteras cortadas y registra desprendimientos en Cazorla, Ronda y Cenes de la Vega

Imagen de los graves desperfectos que el temporal ha ocasionado a la carretera de acceso a Huétor Tajar (Granada). A 9 de Febrero de 2026, en Huétor Tájar, Granada (Andalucía, España). - Álex Cámara - Europa Press

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 112, adscrito a la Agencia de Emergencias de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha atendido en la noche de este miércoles un total de 17 incidencias relacionadas con el temporal, "ninguna de gravedad". La jornada del martes se cerró con un total de 233 emergencias coordinadas y el cómputo total desde el pasado 27 de enero asciende ya a 11.572, en su mayoría en Cádiz (2.498), Sevilla (1.986), Jaén (1.972), Granada (1.599), Málaga (1.185), Córdoba (1.088), Almería (728) y Huelva (516).

Entre los avisos de la noche, la Junta ha destacado en una nota de prensa la alerta de la Policía Local de Cazorla informando, poco después de las 23,00 horas, de la caída de un muro de la habitación de una vivienda y un árbol en la calle Luz. Como consecuencia se desalojó a una mujer que estaba en el interior, "sin daños personales", y que se trasladó con unos familiares.

Pasadas las 23,30 horas, bomberos alertó del derrumbe de una vivienda en calle Cuesta de Santo Domingo, de la localidad malagueña de Ronda. El inmueble estaba abandonado, pero por seguridad se desalojó a dos personas de la vivienda contigua, una de las cuales hubo de ser atendida con respiración asistida. También se ha producido un desprendimiento de ladera en la avenida Sierra Nevada de Cenes de la Vega, que ha afectado a una nave de aperos y varios vehículos, pero sin daños personales.

En cuanto a vías de comunicación, a esta hora, hay 106 carreteras cortadas en Andalucía, de las que la mayoría están en la provincia de Cádiz (43), la más castigada por el temporal; otras 20 vías permanecen cortadas al tráfico en Córdoba, 18 en Jaén, una docena en Málaga, siete en la provincia de Sevilla, cinco en la de Granada y una en la provincia de Huelva. El martes por la noche se restableció la circulación férrea de media distancia entre Cádiz y Sevilla.

Este miércoles, la Agencia EMA 112 invita a la ciudadanía a conmemorar el Día Europeo, este año, marcado por la gestión de una de las emergencias más importantes y extraordinarias de las última décadas. De hecho, sigue activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, y el centro coordinador está constituido como Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).