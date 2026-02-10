Los desalojados en Andalucía descienden hasta los 3.330, de los que 2.688 se concentran en la provincia de Cádiz

Ubrique sufre desbordamiento del río y movimientos de tierra. - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de personas desalojadas de sus viviendas por los efectos de las borrascas en Andalucía ha descendido a 3.330, de las cuales 2.688 se concentran en la provincia de Cádiz. En total, el número de zonas desalojadas en el conjunto de la comunidad asciende a 86.

Según ha informado la dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en una nota, Cádiz sigue siendo la provincia con mayor número de personas desalojadas, seguida de Málaga (327), Córdoba (93), Granada (80), Sevilla (78), Jaén (56) y Huelva (ocho).

En la jornada de este martes han podido volver a sus viviendas 1.244 personas de la zona rural de Jerez de la Frontera y 66 de Barbate; así como los vecinos de Alcalá del Río y una veintena de El Palmar de Troya en la provincia de Sevilla.

La situación en los centros educativos mejora significativamente respecto a estos últimos días. No obstante, permanecen cerrados al completo los centros de Torre Alháquime y Grazalema, así como 17 centros concretos por problemas individuales, aunque las reparaciones previstas hacen esperar que bajen el número de colegios afectados. Además, hay 25 rutas escolares afectadas en toda Andalucía (diez de ellas en Cádiz) y unos 200 menores los que siguen sin poder recibir actividad lectiva presencial.

En el colegio Alto del Genal de Parauta (Málaga), los Bomberos han tenido que realizar el saneamiento del techo caído de una de las aulas y se han realizado labores de valoración y prevención. El centro educativo fue desalojado sin que se hayan registrado heridos ni atrapados.

Se mantiene además el teléfono de apoyo psicológico (900 400 061) para los afectados por las inundaciones y desalojos a causa de las borrascas en Andalucía. Profesionales de Salud Responde, 061, psicólogos del Servicio Andaluz de Salud SAS y voluntarios ofrecen ayuda emocional ante el estrés, la ansiedad, incertidumbre o aislamiento tanto para la ciudadanía como para los profesionales.

MÁS DE 170 INCIDENCIAS REGISTRADAS ESTE MARTES

El balance de actividad en las salas del 112 deja un total de 179 incidencias en la jornada de este martes y el acumulado se sitúa ya en 11.501 avisos desde el pasado día 27 de enero; la provincia con más incidencias sigue siendo Cádiz, con 2.842 incidentes coordinados desde el principio de la sucesión de borrascas, seguida de Sevilla (1983), Jaén (1.950), Granada (1.580), Málaga (1.178), Córdoba (1.086), Almería (726) y Huelva (516).

Entre las incidencias más destacadas, en Zahara de la Sierra se han llevado camiones cisterna para aliviar la falta de suministro de agua que se sufre desde el pasado sábado mientras que se trabaja en la resolución de las tuberías.

Además, se ha detectado falta de suministro eléctrico, telefonía e internet en la población de Trebujena. Por su parte, en San Martín del Tesorillo se ha restablecido el suministro eléctrico.

Al mediodía una persona quedó atrapada en una cueva con desprendimientos en la calle Barranco Valparaíso de Granada capital, que ha podido ser rescatada por bomberos sin que haya precisado atención sanitaria.

La dirección del Plan ha decidido unificar el PMA de Jerez y la constitución de un único PMA para toda la provincia gaditana desde la Delegación del Gobierno de Cádiz, la misma circunstancia se ha dado con el Puesto de Mando del Palmar que ha quedado englobado en la sede del Cecem 112 de Sevilla.

El equipo de 14 expertos del CSIC del equipo GADE desplegados en la región a petición de la EMA ha continuado con sus labores de análisis e investigación sobre el terreno con el apoyo de otros 34 especialistas de gabinete. Está previsto que el próximo jueves tenga lugar otra sesión informativa a alcaldes en la provincia de Cádiz.

HASTA 165 CARRETERAS AFECTADAS EN ANDALUCÍA

La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene hasta 165 carreteras afectadas por los efectos del río atmosférico, de ellas, un total de 106 permanecen cortadas al tráfico. Cádiz es la provincia con una mayor afectación con 43 vías condicionadas; le siguen Córdoba con 21, 18 en Jaén, 13 en Málaga, ocho en Sevilla, cinco en Granada y una en Huelva.

Un total de 228 efectivos de EMA Infoca ha intervenido durante la jornada de este martes en varias localidades de la comunidad para atender y paliar los efectos del temporal en recuperación de infraestructuras y servicios retirada de arbolado y adecuación de vías entre otras funciones. En Sevilla, el operativo ha centrado su atención en Lora del Río y Aznalcázar, mientras que en Málaga se ha intervenido en Estepona y en Huelva en Hinojos.

En la provincia de Córdoba las actuaciones de EMA Infoca se han centrado en la zona del aeropuerto, Alcolea y la capital; mientras que en Cádiz grupos de bomberos forestales han trabajado en El Gastor y Olvera. En Granada han actuado en Jerez del Marquesado, La Tahá, Loja y Montefrío; y en Jaén en el municipio de Alcaudete. Afección a vías de comunicación