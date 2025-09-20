Andalucía participa en un proyecto europeo para impulsar el liderazgo juvenil en la gobernanza deportiva

Proyecto 'Liderando el juego: Desarrollando una vía para líderes juveniles con equilibrio de género en la gobernanza deportiva'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), forma parte, junto a entidades de Italia, Montenegro, Portugal, Bélgica, Suecia, Dinamarca y España, del proyecto 'Liderando el juego: Desarrollando una vía para líderes juveniles con equilibrio de género en la gobernanza deportiva' (Youlead), una iniciativa Erasmus+ que busca abordar la infrarrepresentación de la juventud en la gobernanza deportiva.

Este proyecto, en línea con las prioridades de la Acción Clave 2 de Erasmus+, fomenta la cooperación entre organizaciones deportivas, instituciones educativas y grupos juveniles para crear estructuras de gobernanza inclusivas, abordar los desafíos locales, regionales y nacionales y promover la inclusión social, la diversidad y la participación activa en la gobernanza deportiva, ha informado la Junta.

Su objetivo es superar las barreras sistémicas mediante la investigación, la formación y la mentoría. Con esta finalidad, desarrollará un Proceso de Certificación de Gobernanza Inclusiva y una herramienta de autoevaluación en línea para ayudar a las organizaciones deportivas a evaluar y mejorar sus marcos de gobernanza.

Las actividades previstas en el marco del proyecto incluyen un programa formativo con doble propósito: capacitar tanto a jóvenes como a los miembros de las juntas directivas de organizaciones deportivas en habilidades de liderazgo y gobernanza y crear un Círculo de Líderes para conectar a ambos grupos.

El proyecto 'Youlead' pretende así contribuir a las políticas de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), haciendo hincapié en la igualdad de género, la educación y la toma de decisiones inclusiva. Sus resultados serán escalables y transferibles a toda Europa, promoviendo el aprendizaje permanente y la participación democrática en el deporte.

La iniciativa se implementará a partir del 1 de enero de 2026 y, a lo largo de sus 30 meses de duración, combinará investigación, experiencias piloto y campañas de concienciación para impulsar un cambio sostenible en la gobernanza del deporte. Está coordinado por la organización Panathlon International de Italia y cuenta con la participación de nueve socios europeos, entre los que figura el Instituto Andaluz de la Juventud.