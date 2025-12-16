Las navieras suspenden sus conexiones con Tánger desde el puerto de Tarifa (Cádiz) por el temporal en el Estrecho

Archivo - Un ferri en el puerto de Algeciras en una imagen de archivo. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las navieras Balearia y Africa Morocco Link, que operan en el puerto de Tarifa (Cádiz), han suspendido todas sus conexiones con Tánger (Marruecos) debido al mal estado de la mar por el temporal de viento de poniente que está azotando este martes 16 de diciembre en el Estrecho de Gibraltar.

Según la información publicada en la web de la Autoridad Portuaria, recogida por Europa Press, se ha comunicado la cancelación de todas las salidas previstas desde el puerto tarifeño para este martes, mientras que en Algeciras sólo se estiman por el momento retrasos en los ferris de las 11,15 horas y de las 12,00 horas hacia Tánger Med.

Por contra, la línea marítima con Ceuta desde el puerto de Algeciras opera con normalidad, sin que haya incidencias reseñables.

Este pasado lunes se retomaban las conexiones en estos puertos después de un fin de semana de varias cancelaciones por la incidencia de la borrasca Emilia en la provincia de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.