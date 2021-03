Moreno rechaza un toque de queda a las 20 horas y reducir horario de hostelería y comercio con la actual tasa Covid

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado este miércoles que no es "partidario" de adelantar a las 20,00 horas el inicio del conocido como toque de queda nocturno ni de reducir el horario de apertura permitido para la hostelería en un momento en el que la incidencia de la pandemia de Covid-19 en la comunidad autónoma es "muchísimo inferior" a la que se daba en el "pico" de la tercera ola.

Así lo ha indicado el presidente de la Junta a preguntas de los periodistas durante su participación en el acto de inauguración de la nueva pasarela ciclopeatonal que conecta el Parque Empresarial PISA con el núcleo urbano de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Moreno se ha referido a esta cuestión a propósito de una posible propuesta del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para que adelanten a las 20,00 horas la hora de inicio del toque de queda nocturno y para que decreten el cierre de la movilidad entre las provincias que componen cada región en Semana Santa.

El presidente de la Junta ha comentado que el Gobierno andaluz no ha recibido por el momento "una propuesta concreta" del Ministerio de Sanidad en este sentido, y "hasta que no la tengamos no podemos definirnos, porque no sabemos si es así o no" lo que plantea el Ejecutivo central.

En todo caso, ha recordado que la Junta ya tomó la semana pasada decisiones "en función de lo que los expertos nos trasladaron", entre las que figuraron el mantener el cierre de la movilidad entre provincias, siendo "la única comunidad autónoma" que acordó esa restricción, según ha puesto de relieve.

Y es que, según ha añadido Moreno, "nuestros propios informes técnicos ya nos dicen que estamos en circunstancias complejas" de la evolución de la pandemia, en las que se detecta un "repunte" en Europa y en "diez comunidades autónomas entre las que afortunadamente no está Andalucía".

Por tanto, esa medida del cierre de la movilidad entre provincias "ya la adoptamos" y "nos anticipamos" desde Andalucía, según ha abundado el presidente de la Junta, que sobre la posibilidad de adelantar a las 20,00 horas el toque de queda ha comentado que "todo se puede estudiar", pero ha dicho que le "llama la atención que durante muchos meses, en el pico de incidencia de la tercera ola, desde la Junta le rogamos al Gobierno de España que permitiera imponer el toque de queda a las 20,00 horas para hacerlo coincidir con el cierre de la hostelería". "Durante semanas se lo pedimos, y esa petición no fue atendida por el Gobierno de España con una incidencia superior en cuatro o cinco veces a la de ahora", según ha llamado la atención Juanma Moreno.

Ha agregado que, por eso, "no me parece razonable que ahora que tenemos una incidencia muchísimo inferior" a la de entonces "tengamos que modificar el toque de queda". Ha dicho que él "particularmente, teniendo el informe de nuestros expertos", cree "que no es necesario ahora mismo esa reducción de horarios en el ámbito de la hostelería, la restauración, la actividad esencial, y, por tanto del toque de queda", y desde Andalucía "no seríamos partidarios de un toque de queda a las 20 horas", según ha confirmado el presidente.