Andalucía rectifica y abre la puerta a exámenes presenciales en oposiciones a la Junta con hasta 50 aspirantes por aula

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha rectificado su decisión inicial de posponer los exámenes presenciales en los procedimientos de selección de personal abiertos para acceder a la administración autonómica "atendiendo a la situación epidemiológica actual" derivada de la pandemia del coronavirus Covid-19 y abre la posibilidad de realizar estas pruebas "siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación y no se concentre a más de 50 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica".

Así lo establece una "corrección de errores" de la orden de la Consejería de Salud y Familias por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del Covid-19, publicada a última hora del pasado domingo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y que ha entrado en vigor a las 00.00 horas de este martes 10 de noviembre.

El artículo 5 de dicha orden, relativo a la celebración de pruebas selectivas de la Junta de Andalucía, establece textualmente que "atendiendo a la situación epidemiológica actual, se pospone la realización de exámenes presenciales de procedimientos de selección de la Administración de la Junta de Andalucía".

La "corrección de errores" publicada este martes en el BOJA, recogida por Europa Press, añade el siguiente párrafo a dicho artículo: "No obstante lo anterior, podrán realizarse exámenes presenciales siempre que no se convoquen a más de 50 personas por instalación, y no se concentre a más de 50 opositores por aula, y con la autorización expresa de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica".

El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, aludió este domingo a esta posibilidad tras anunciar que decretará desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, ampliará el toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada.

Preguntado por la situación en que quedaba la celebración de las oposiciones convocadas por la Junta, el presidente andaluz indicó en una comparecencia telemática que se estaba estudiando la posibilidad de buscar "espacios muy amplios que pudieran permitir hacerlas a la vez en tiempo y forma" para evitar retrasarlas, algo para lo que se mostró dispuesto a hacer "todo lo posible dentro de nuestras posibilidades técnicas".

La "corrección de errores" del BOJA también afecta a la regulación de medidas de salud pública en centros universitarios, docentes y similares, donde añaden los "centros de investigación" al permiso para mantener la actividad presencial en el grado 1 y 2 "en todos los centros de formación profesional, conservatorios, escuelas de idiomas, academias, centros de educación permanente de adultos y demás centros similares".