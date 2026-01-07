Andalucía refuerza la digitalización de la gestión de residuos con una inversión de más de 5,7 millones

La Junta refuerza la digitalización de la gestión de residuos con una inversión de más de 5,7 millones. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este miércoles una inversión superior a 5,7 millones de euros destinada a reforzar la transformación digital de la gestión de residuos y de los suelos contaminados en Andalucía. Esta actuación, cofinanciada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirá avanzar en la modernización de los sistemas públicos de información ambiental y mejorar los mecanismos de control, seguimiento y trazabilidad en este ámbito.

En una nota de prensa, la Junta ha explicado que la inversión se articula a través de la adjudicación de cuatro contratos estratégicos impulsados por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, mediante la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular. Según ha indicado la consejera, estas actuaciones "han supuesto un paso relevante en la actualización tecnológica de la gestión ambiental, incorporando herramientas digitales que mejoran la eficiencia administrativa y la calidad de la información disponible".

Los contratos adjudicados, mediante procedimiento abierto, forman parte del proyecto global de servicios para la transformación digital de la gestión de residuos y suelos contaminados y se centran, de manera conjunta, en el desarrollo y adaptación de los sistemas de información existentes, el análisis avanzado de datos ambientales, la implantación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad del Suelo (SGICA) y el apoyo técnico para la coordinación, seguimiento y control de calidad de los proyectos.

Catalina García ha señalado que "este enfoque integrado ha permitido abordar la digitalización desde una perspectiva global, asegurando la coherencia entre las distintas herramientas y plataformas". Las actuaciones incluyen mejoras en la interoperabilidad de los sistemas, facilitando el intercambio de información entre plataformas y administraciones, así como el refuerzo de las capacidades de análisis de datos aplicados a la gestión de residuos.

La consejera ha afirmado que "se ha trabajado para disponer de sistemas más conectados y fiables, que permitan un mejor seguimiento de los flujos de residuos y una gestión más precisa y transparente". Uno de los ejes principales del proyecto es la implantación del Sistema de Gestión Integral de la Calidad del Suelo (SGICA), que permitirá disponer de una herramienta específica para el control y seguimiento de los suelos contaminados en Andalucía. Según ha explicado Catalina García, "este sistema ha venido a reforzar la planificación y la toma de decisiones en un ámbito especialmente sensible desde el punto de vista ambiental".

Estas actuaciones permitirán, además, facilitar el cumplimiento normativo por parte de los operadores y reducir la carga administrativa asociada a los procedimientos de gestión de residuos, al contar con sistemas más ágiles y mejor integrados. Catalina García ha indicado que "la digitalización ha contribuido a simplificar trámites y a mejorar la relación entre la Administración, el sector y la ciudadanía".

La consejera ha remarcado igualmente el impulso de la Junta de Andalucía en materia de economía circular, con inversiones globales de 217,6 millones de euros en los últimos años, destinados a la mejora de la gestión de residuos y a proyectos innovadores de reutilización. De esta cantidad, 156 millones se han dirigido específicamente a subvenciones para ayuntamientos y entidades locales.

En 2025, la Consejería ha contemplado nuevas subvenciones que incluyen diez millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos, ya resueltas, así como 81,4 millones para proyectos de economía circular y mejora de la gestión de residuos. Además, el Plan Planeta (Plan de Estaciones de Transferencia de Andalucía) está ultimando su resolución. Por último, ha puesto de relieve la inversión de casi 20 millones de euros en la construcción de 37 nuevos puntos limpios en Andalucía, con el objetivo que todos los municipios andaluces de más de 2.000 habitantes cuenten con una infraestructura verde de este tipo.