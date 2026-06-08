Andalucía sube en más de 553.000 euros el presupuesto para las ayudas por ELA por una "demanda superior a la prevista"

Archivo - El Virgen Macarena investiga la eficacia de la fisioterapia respiratoria precoz en pacientes con ELA. - HOSPITAL VIRGEN MACARENA - Archivo

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Inculusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía ha aumentado en 553.695 euros el presupuesto para las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para el apoyo directo al cuidado de las personas que sufren Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ya que "la evolución de las solicitudes presentadas hasta el momento pone de manifiesto una demanda superior a la inicialmente prevista, más aún cuando el plazo de presentación de solicitud de esta convocatoria de subvenciones finaliza el 30 de junio de 2026, lo que hace aconsejable incrementar la dotación presupuestaria destinada a las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos en la normativa aplicable".

Así figura en la orden publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press. En dicho texto, se recuerda que el crédito destinado a las subvenciones destinadas al apoyo directo al cuidado de las personas con ELA era de 1,8 millones. Con el incremento aprobado, ese crédito se eleva a 2.353.695 euros. Esta subida "no lleva aparejada la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo cómputo de plazo para adoptar y notificar las resoluciones".

Estas ayudas económicas a los pacientes con ELA es para que estos puedan hacer frente a los múltiples gastos de su día a día, entre los que se cuentan la contratación de cuidadores, de un servicio de fisioterapia y transporte, dispositivos para poder comunicarse o productos de higiene personal, entre otros muchos. Es un pago único de hasta 14.000 euros al año. El Gobierno andaluz apuntaba en el anuncio de esta media que serían al menos un centenar de personas las que podrían solicitar esta prestación que es compatible con cualquier tipo de ayuda del catálogo de prestaciones o del Servicio de la Dependencia, bien sea la ayuda a domicilio o la prestación económica que perciben las personas con ELA, salvo los que estén en residencias.