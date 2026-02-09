Andalucía trabaja ya en un "plan de reconstrucción" sin "escatimar recursos" para compensar pérdidas por el temporal

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, atiende a los medios en Lora del Río (Sevilla). - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía trabaja ya en el diseño de un "plan de reconstrucción", y promete que no va a "escatimar ningún recurso" que sea necesario para hacer frente a las pérdidas que calcula "millonarias" por los efectos de la serie de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas.

Así lo ha venido a indicar la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, en una atención a medios durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en Lora del Río (Sevilla) para conocer el impacto del temporal en dicha localidad sevillana.

La también portavoz del Gobierno andaluz ha advertido de que "no podemos bajar la guardia" aunque haya dejado de llover con tanta intensidad como en los últimos días, y hay que "seguir con precaución, observando el nivel de los ríos".

Además, ha dedicado palabras de agradecimiento a los alcaldes y concejales andaluces que "se están dejando la piel" en medio de esta crisis, así como "a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos de las distintas diputaciones", así como a los equipos de emergencias de la Junta de Andalucía o a Cruz Roja, entre otros, además de "a todo el pueblo andaluz" por su "solidaridad" y "buen hacer" mostrados durante los desalojos que se han llevado a cabo por el temporal y ante los que los vecinos de los municipios afectados han tenido "un comportamiento ejemplar", según ha valorado la consejera.

Dicho esto, Carolina España ha apuntado que actualmente se está "en la fase de valorar, de cuantificar los daños" sufridos en Andalucía, que, en todo caso, ya ha anticipado que "son mil millonarios", teniendo en cuenta que el sector primario --que incluye actividades como la agricultura, la ganadería y la pesca-- se va a ver "muy afectado por este tren de borrascas", con "alrededor de un 20% de afectación", lo que se traduciría en "miles de millones de euros" de pérdidas.

A ello habría que añadir el "importe cuantioso" que se necesitará para el "arreglo de infraestructuras como carreteras, colegios o caminos rurales" que se han visto dañados por este temporal, según ha abundado la consejera portavoz.

La titular de Economía y Hacienda ha explicado el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno ya se puso a trabajar "la semana pasada en ese plan de reconstrucción" que piensa diseñar, reuniéndose "de forma urgente con las consejerías afectadas, que están ultimando esa valoración" de pérdidas.

"Es verdad que tiene que dejar de llover para, desde Agricultura, poder hacer una valoración exacta" de los daños, pero los andaluces deben saber "que desde el Gobierno andaluz, igual que hemos estado desde el minuto uno al lado de nuestros ciudadanos gestionando la emergencia, ahora vamos a estar también dejándonos la piel para gestionar los recursos económicos que sean necesarios para que, cuanto antes, Andalucía y los andaluces puedan volver a la normalidad", ha proclamado Carolina España.

En ese sentido, la consejera portavoz ha prometido que desde el Gobierno andaluz pedirán "los recursos que haya que pedir, llamaremos a las puertas que haya que llamar, y solicitaremos los fondos que haya que solicitar para que las familias andaluzas puedan volver a hacer una vida normal, los ayuntamientos tengan los recursos necesarios para poder seguir achicando y arreglando aquellas infraestructuras que sean de su competencia", y para que "los agricultores y ganaderos puedan tener las ayudas necesarias para reponerse".

RECLAMACIONES AL GOBIERNO CENTRAL

"Si hace falta buscar los recursos debajo de las piedras, los buscaremos; si hace falta reprogramar los presupuestos de la Junta, lo haremos, y llamaremos a todas las puertas", ha aseverado la consejera, quien ha recordado que desde la Junta ya han pedido "al Gobierno de España que, con urgencia, solicite a la Unión Europea ese fondo de solidaridad para catástrofes naturales", así como "ese fondo de gestión de crisis de la PAC --Política Agrícola Común-- para nuestros agricultores y ganaderos".

Asimismo, desde la Junta piden al Gobierno de España que, "con urgencia, active el fondo de contingencia que tiene previsto para estas situaciones de catástrofe y de desastre", desde la premisa de que "es necesario que los recursos lleguen cuanto antes a las familias" andaluzas afectadas por estas borrascas "para poder recuperar la normalidad", según ha agregado la consejera.

La portavoz del Gobierno andaluz ha afirmado que "por nosotros no va a quedar", y desde la Junta "no vamos a escatimar ningún recurso para que, cuanto antes, Andalucía pueda volver a la normalidad", y por ello ya está "trabajando en ese plan de reconstrucción, en ese paquete de medidas" del que "a lo largo de los próximos días podremos ir dando más detalles", según ha finalizado.