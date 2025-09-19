Andalucía Trade impulsa en Polonia la proyección del hortofrutícola andaluz en un mercado de 38 millones de consumidores

Representantes de las seis empresas andaluzas durante la misión comercial de Andalucía Trade en Varsovia. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Trade ha organizado una misión comercial en Polonia, un mercado de 38 millones de consumidores y clave como puerta a Europa Central y del Este, que se ha desarrollado del 16 al 19 de septiembre en Varsovia con seis empresas andaluzas de frutas y hortalizas.

La delegación ha estado formada por cuatro firmas de Almería --Fruits and Vegetables La Ñeca, Agroejido, Fresh Sourcing y Loulou Fruit-- y dos de Sevilla --La Extraterrestre e Ideal Fruits--.

Durante la cita se han celebrado unas 150 reuniones de negocio con más de 40 agentes locales del sector, según ha indicado la Junta en una nota. La iniciativa ha coincidido con la feria Freshmarket, uno de los principales encuentros hortofrutícolas en la región.

Este certamen ofrece un modelo B2B que "rompe con las ferias tradicionales". En lugar de contar con 'stands' propios, las cadenas minoristas ocupan los principales espacios y los proveedores se acercan a ellas para mantener reuniones individuales programadas.

Este formato permite a los participantes contactar directamente con responsables de compras de cadenas minoristas, distribuidores e importadores, "convirtiendo FreshMarket en una plataforma muy eficaz para establecer relaciones comerciales sólidas y estratégicas".

Entre los productos promocionados se incluyeron frutos rojos como arándanos, frambuesas, fresas, grosellas y moras; hortalizas como puerros, remolachas, zanahorias, berenjenas y calabacines; así como una amplia variedad de alimentos ecológicos, entre los que destacaron aguacates, albaricoques, boniatos, calabazas, ciruelas, clementinas, limones, mandarinas, melocotones, naranjas, nectarinas, paraguayos y platerinas.

Andalucía Trade cuenta con una oficina de promoción exterior en Varsovia, "a través de la cual persigue aprovechar las oportunidades de negocio que ofrece un mercado como Polonia a las empresas andaluzas".

En los primeros seis meses de 2025, Polonia se ha situado como el séptimo mercado del continente europeo y el octavo mundial para el agroalimentario andaluz, con unas "exportaciones récord" de 238 millones de euros y un avance del 9,8 por ciento respecto al primer semestre de 2024.

De estas ventas, la mayor parte ha correspondido a hortalizas y verduras con 206 millones de euros. Los principales productos exportados han sido, por este orden, pimiento, tomate y arándanos. Polonia, con un importante sector agrícola y una creciente demanda de productos hortofrutícolas, se presenta como un "mercado clave para la exportación andaluza".

Esta acción ha supuesto una "gran oportunidad para que las empresas andaluzas de la agroindustria entren en un mercado en crecimiento, ya que el poder adquisitivo de los polacos continúa en alza, consolidando el consumo interno como el principal motor de la economía nacional".

Según las previsiones económicas de la Comisión Europea, la economía polaca crecerá un 3,2 por ciento en 2025. Este avance estará impulsado por el aumento de los salarios y la desaceleración de la inflación, "lo que fortalecerá aún más el consumo interno". Además, la tasa de desempleo, que se sitúa en un histórico tres por ciento, "subraya la solidez del mercado laboral polaco".

Los informes de Andalucía Trade indican que el mercado hortofrutícola de Polonia es uno de los más grandes de Europa, tanto en producción como en consumo, y se ha observado un "creciente consumo de frutas de importación, como cítricos o frutas tropicales".

Al mismo tiempo, dados los fenómenos climatológicos, existe una "continua demanda por productos típicos del país, como patata temprana, zanahoria, puerro o, en el caso de frutas, todo tipo de frutos rojos. Por otra parte, el importador polaco sigue mostrando interés por hortalizas típicas andaluzas, como tomates, pepinos, pimientos o calabacines".

Esta misión, concebida como una acción de internacionalización para reforzar la presencia del sector hortofrutícola andaluz en mercados estratégicos, ha contado con el apoyo de la Oficina de Andalucía Trade en Polonia.

La organización de esta iniciativa por parte de Andalucía Trade será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento o cualquier otro programa europeo susceptible de cofinanciar esta acción.