Andalucía Trade posiciona 'imec Spain' y el 'Club Midmarket' como estrategias de anticipación del tejido empresarial

Andalucía Trade posiciona 'imec Spain' y el 'Club Midmarket' como estrategias de anticipación para impulsar el tejido empresarial andaluz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MAASTRICHT (PAÍSES BAJOS), 27 (EUROPA PRESS)

El director general de Andalucía Trade, Antonio Castro, ha destacado este miércoles la capacidad de Andalucía de "anticiparse y marcar agenda con medidas como la puesta en marcha del 'Club Midmarket', cuyo objetivo es facilitar el escalamiento de las empresas medianas hacia el siguiente escalafón o el trabajo realizado desde el Gobierno andaluz para facilitar la llegada de 'imec' a Málaga, lo que supuso redefinir las prioridades estratégicas de la región".

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, durante su intervención en el evento paralelo 'Fortalecimiento de la autonomía estratégica regional y la preparación mediante la prospectiva: enfoques, experiencias y lecciones aprendidas', organizado por la OCDE, el Comité Europeo de las Regiones y Eurada, en el marco del Foro Global sobre Desarrollo Local que la OCDE celebra entre este miércoles y el jueves en Países Bajos, Castro ha señalado que 'imec Spain' y 'Club MidMarket' son "expresiones complementarias de un mismo principio: la anticipación como forma de gobernanza.

De este modo, "uno responde a una estrategia de arriba a abajo y el otro de abajo a arriba, configurando juntos un modelo integral de capacidad estratégica regional".

'Imec' es un centro de investigación líder mundial en micro y nanoelectrónica y tecnologías digitales, con sede en Lovaina, Bélgica. Fundado en 1984, cuenta con una plantilla de aproximadamente 6.000 investigadores y expertos altamente cualificados de 100 países y colabora con más de 600 socios industriales, incluyendo las principales empresas del sector de los microchips y la alta tecnología.

La decisión de 'imec' de establecer un centro de Investigación y Desarrollo (I+D) de Semiconductores en Málaga, que conlleva una inversión de más de 600 millones de euros, es el resultado de una colaboración estratégica entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Trade y el Ayuntamiento de Málaga.

El caso de 'imec Spain' es la muestra de que Andalucía es capaz de redefinir sus prioridades, en este caso, de su Estrategia de Especialización Inteligente, incorporando la microelectrónica como apuesta estratégica antes de que existiera un marco europeo plenamente consolidado en este ámbito. Más que una planta industrial, 'imec' se concibe como un centro de investigación avanzada y prototipado que actúa como columna vertebral de la Estrategia Andaluza de Microelectrónica 2025-2030.

Su enfoque incorpora prospectiva tecnológica, anticipando la transición hacia la Industria 5.0 mediante la apuesta por materiales más allá del silicio, sistemas de monitorización continua de riesgos y una orientación hacia tecnologías duales vinculadas al ecosistema aeroespacial del Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, ubicado en Sevilla y a la resiliencia geopolítica europea.

Por su parte, el 'Club MidMarket' nace de la identificación por parte de Andalucía Trade de un segmento de medianas empresas (o mid-caps) que quedaba fuera tanto de las políticas dirigidas a pymes como de las orientadas a grandes corporaciones. A través de la proximidad territorial, Andalucía Trade detectó esta necesidad antes de que la propia Unión Europea impulsara iniciativas específicas para las "mid-caps".

Entre las medidas creadas en el marco del Club se encuentran el Observatorio MidMarket, que analiza grandes tendencias como la Inteligencia Artificial y la Industria 5.0, y el fondo FAST, que apoya sectores Deep Tech, IA, tecnologías duales y defensa y que cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros de los que se pueden beneficiar tanto pymes como no pymes.

RETOS DE LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ANDALUZA

Durante su intervención, el responsable de Andalucía Trade ha señalado como retos de la autonomía estratégica y la preparación de Andalucía ante los desafíos industriales y tecnológicos del futuro algunos aspectos, como seguir aumentando la conexión entre la formación académica y las necesidades reales de sectores estratégicos como la microelectrónica, la inteligencia artificial y las tecnologías deep tech.

Así como la complejidad administrativa (en la que el actual Gobierno de la Junta viene trabajando desde 2019 con la aprobación de 5 decretos de simplificación administrativa); el acceso rápido y suficiente a la energía eléctrica; y, finalmente, la disponibilidad de más suelo industrial desarrollado y especializado, como Málaga TechPark o Sevilla Tech Park.

El Foro Global de la OECD sobre Desarrollo Local es la reunión anual líder organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dedicada al intercambio de conocimientos sobre desarrollo económico local y regional. El evento de este año se titula 'Mercado Global, Oportunidades Locales: Empleos, Habilidades y Emprendimiento a través de las fronteras'.

Se celebra de forma presencial los días 27 y 28 de mayo de 2026 en el centro de congresos MECC Maastricht, en la ciudad de Maastricht, Países Bajos. En este foro participan miles de actores del ecosistema del desarrollo económico. El perfil de los asistentes incluye autoridades subnacionales, gobiernos de ciudades, agencias de desarrollo y empleo, emprendedores, líderes del sector privado, ONGs y expertos en políticas.