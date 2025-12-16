Andalucía insta al Gobierno a convocar la Sectorial para tratar con CCAA el abono de transporte que "suena a aguinaldo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A 16 de diciembre de 2025, en Sevilla (Andaluc - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha emplazado este martes al Gobierno de España a convocar una Conferencia Sectorial para debatir con las comunidades autónomas (CCAA) el abono único de transporte cuya creación anunció este pasado lunes el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y que "suena un poco a aguinaldo electoral".

Así lo ha comentado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre dicho abono anunciado este pasado lunes por el presidente del Gobierno.

La portavoz de la Junta ha comentado que al Ejecutivo andaluz, "en principio", le "parece bien cualquier ayuda al ciudadano", si bien ha apostillado que esta iniciativa del abono único de transporte --que costará 60 euros mensuales (30 para jóvenes) y servirá para viajar en todos los trenes de Renfe de Cercanías y Media Distancia, así como en los autobuses de largo recorrido-- "suena un poco a aguinaldo electoral".

Además, ha llamado la atención acerca de que "parece" que desde el Gobierno "se ha invitado a las comunidades" autónomas "a incorporarse" a esta herramienta del abono, pero "no sabemos el marco jurídico" ni "cómo se va a adaptar el desarrollo tecnológico a cada comunidad autónoma", así como tampoco se sabe "quién lo va a financiar" ni "cómo se va a compensar", según ha continuado advirtiendo Carolina España.

La consejera portavoz ha apuntado que desde la Junta entienden que "si quieren desde el Gobierno de España que se involucren las comunidades autónomas, lo que deben es convocar la Conferencia Sectorial, que es el foro adecuado para debatir todas estas cuestiones".

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre si la Junta pretende dar continuidad en el año 2026 a las bonificaciones al transporte público ya en vigor, la titular andaluza de Hacienda ha lamentado que, "una vez más, nos volvemos a enterar por los medios de comunicación", de la continuidad de esos descuentos por parte del Gobierno, al que, por ello, ha reprochado "falta de planificación" e "improvisación".

"Todavía estamos a la espera de que nos llegue la comunicación oficial por parte del Ministerio", ha advertido en esa línea la consejera, quien, no obstante, ha avanzado que "la Junta de Andalucía va a mantener esos descuentos como hasta ahora, salvo que haya cambiado alguna de las reglas del juego, que tampoco lo sabemos" aún, según ha apostillado.

De esta manera, la portavoz ha confirmado que la Junta aportará su parte para dar continuidad a esos descuentos, "a la espera de que se nos comunique de forma oficial, y de saber si se van a mantener todas las condiciones y requisitos", ha puntualizado para concluir.