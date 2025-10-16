Antonio Sanz asume también como consejero de Sanidad las competencias de Consumo asociadas a la extinta cartera de Salud

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) acompañado del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (d) durante la toma de posesión. A 15 de octubre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias que ha asumido Antonio Sanz en el Gobierno andaluz se va a ocupar también de las competencias de Consumo que estaban atribuidas a la cartera de Salud y Consumo que ha quedado suprimida en el marco de la reestructuración acometida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así se desprende del Decreto del Presidente 5/2025, de 15 de octubre, por el que se modifica el Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de Consejerías, que se publicó este pasado miércoles en un número extraordinario del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultado por Europa Press y ya en vigor.

Dicho decreto recoge los cambios en el Gobierno andaluz que este pasado miércoles anunció el presidente, Juanma Moreno, al hilo de la dimisión, la semana pasada, de Rocío Hernández como consejera de Salud y Consumo, en el marco de la crisis derivada de los "fallos" detectados en el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza.

De esta manera, el decreto confirma que el número de consejerías del Gobierno de la Junta se reduce de 14 a 13 con la desaparición de la cartera de Salud y Consumo y la redistribución de competencias que Moreno ha impulsado entre las nuevas consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias; Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social --que dirige la portavoz del Ejecutivo, Carolina España--, e Industria, Energía y Minas, que sigue teniendo al consejero Jorge Paradela al frente.

El decreto confirma que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias asume las competencias que tenía "atribuidas" la de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, "salvo las relativas al impulso y coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales, la simplificación administrativa y la calidad normativa, que se asignan a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y a la estrategia digital, que se asigna a la Consejería de Industria, Energía y Minas".

"Asimismo, le corresponden las competencias en materia de salud y consumo, que actualmente estaban atribuidas a la Consejería de Salud y Consumo", precisa el decreto del presidente andaluz.

A la consejería de Antonio Sanz siguen vinculadas las entidades hasta ahora adscritas al departamento que ya dirigía en el Gobierno andaluz, "salvo la Agencia Digital de Andalucía, que se adscribe a la Consejería de Industria, Energía y Minas", y a ella se suman las que estaban vinculadas a la extinta Consejería de Salud y Consumo, y mantiene también entre sus competencias "las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Por su parte, la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social asume las competencias "en materia de impulso y coordinación del diálogo con los agentes económicos y sociales, la simplificación administrativa y la calidad normativa", que antes de la reestructuración del Gobierno dependían de la cartera de Antonio Sanz, mientras que la Consejería de Industria, Energía y Minas ha ampliado sus competencias al sumar a las que ya tenía las relativas a la "estrategia digital" de la Junta.

El decreto precisa que "subsistirán, hasta la aplicación de los decretos de estructura orgánica de las Consejerías, los órganos directivos, unidades y puestos de trabajo de las Consejerías objeto de supresión o de reestructuración, que resulten imprescindibles para el adecuado funcionamiento de la Administración Pública de la Junta de Andalucía", y "el cese de las personas titulares de los órganos directivos subsistentes y el nombramiento de los que correspondan según los decretos de estructura orgánica tendrá lugar a partir de la aprobación de estos".