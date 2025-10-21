Antonio Sanz continúa con CSIF y UGT su agenda de reuniones de "diálogo y escucha" como nuevo consejero de Sanidad

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (1d), durante la reunión con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Sección Servicios Sociosanitarios. A 21 de octubre de 2025, en Sevilla (Andal - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP), ha mantenido este martes, 21 de octubre, sendas reuniones con los representantes de las secciones de Servicios Sociosanitarios de la Unión General de Trabajadores (UGT), representada por Antonio Macías, y de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Victorino Girela y Carmen Jiménez, presidente y vicepresidenta, respectivamente del Sector de Sanidad de Andalucía.

Según han explicado desde la Consejería de Sanidad, este encuentro del nuevo titular de este departamento del Gobierno andaluz "se enmarca en la ronda de contactos con todos los agentes vinculados a la sanidad --colegios profesionales, organizaciones sindicales, sociedades científicas, asociaciones profesionales y de pacientes-- que el consejero está manteniendo en una 'agenda de diálogo y escucha' encomendada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

El titular de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha agradecido "la voluntad de diálogo permanente expresada por los líderes sindicales", a quienes ha trasladado su compromiso de "seguir promoviendo espacios de trabajo donde prime el respeto, la escucha y la búsqueda de acuerdos", según explican desde la Consejería.

Asimismo, Antonio Sanz ha asegurado que todas las propuestas que le han expresado los representantes sindicales "serán analizadas con rigor para valorar su viabilidad dentro del marco presupuestario y organizativo".