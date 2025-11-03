Antonio Sanz destaca el papel de seis especialidades del Virgen del Rocío entre las 100 mejores del mundo

El consejero de Sanidad , Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, se ha reune con la gerente del Hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado este lunes, que seis unidades del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla se encuentran entre las 100 mejores especialidades del mundo, según el ranking internacional que hace cada año la prestigiosa revista 'Newsweek'.

Según una nota de prensa de la Junta de Andalucía, Sanz se ha reunido con la gerente del centro, Nieves Romero. El consejero ha felicitado a las unidades reconocidas. "La apuesta del Gobierno andaluz por la sanidad pública con la mayor inversión, para ofrecer la mejor atención sanitaria a los andaluces en nuestros hospitales", ha destacado.

En concreto, Newsweek ha situado a la unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío en el puesto 19 de su ranking. Asciende así 12 puestos desde el año pasado que estaba en el 31, y se sitúa como el segundo servicio de esta especialidad de España.

Por su parte, el consejero ha detallado que esta unidad, que atiende a más de 84.000 pacientes en consulta cada año, "realiza unas 6.000 intervenciones anuales, algunas de elevadísima complejidad". De hecho, sus especialistas participan en siete CSUR españoles a los que son derivados pacientes procedentes de cualquier ciudad española para el tratamiento de un problema de salud poco frecuente o extremadamente complicado.

En el top 100 de los mejores del mundo según la revista Newsweek también se encuentran otras cinco unidades del hospital sevillano de Aparato Digestivo, puesto 53, Neumología, 59, Neurocirugía, 79, Pediatría, 92, y Cirugía Cardiaca, 95. La publicación norteamericana también ha puesto en valor el trabajo de otras dos especialidades que se encuentran entre los 200 primeros servicios especializados internacionales como son Endocrinología, 130, y Cardiología, 143.

El portal estadístico Statista elabora este ranking, para el que se han recogido datos de 2.400 hospitales de 30 países. En total, han participado más de 85.000 expertos sanitarios, entre médicos, gestores de hospitales y otros profesionales de la salud, que participaron en las encuestas.

Sanz ha añadido que el Hospital Universitario Virgen del Rocío es "el más grande del país con más de 1.500 camas y 10.000 profesionales en su plantilla", se encuentra en el puesto 7 de los mejores hospitales españoles, con una puntuación del 80,86% sobre 100%, y en el puesto 160 del mundo, según el ranking 'The World's Best Hospitals' de Newsweek publicado el pasado mes de febrero.