Autorizada la contratación del servicio de hemodiálisis de la provincia de Sevilla por más de 127 millones de euros

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado este martes el expediente de gasto relativo a la contratación, por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), del servicio de asistencia sanitaria mediante hemodiálisis en régimen ambulatorio en centros de diálisis extrahospitalarios a pacientes en la provincia de Sevilla, por un importe de 127.526.100 euros con un plazo de ejecución de cinco años sin posibilidad de prórrogas.

Según una nota remitida por el ejecutivo andaluz, con este contrato "se garantiza la prestación adecuada" de asistencia sanitaria a pacientes del Servicio Andaluz de Salud, con carácter complementario a los servicios propios, como prestación del sistema sanitario, en tanto que el SAS carece de los medios propios suficientes en la provincia de Sevilla para realizar todas las actividades y prestaciones relativas a la hemodiálisis.

El presupuesto base de licitación del nuevo contrato, imputado todo a autofinanciado, supone un incremento de la inversión anual de 8.532.280 euros (un 50% más) hasta alcanzar los 17.003.480 euros de abril a noviembre de 2026 y 25.505.220 euros anuales a partir de 2027, lo que supone un incremento de 17.034.020 euros (un 66% más).

Según la Junta, estas cifras permiten aumentar el número de sesiones a 149.760 anuales (un 10% más), según los datos de los servicios de Nefrologia de los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena, para dar respuesta al aumento de la prevalencia de la enfermedad renal y de la esperanza de vida de estos pacientes. Además, prevé la actualización del precio medio de sesión, que pasa a 170 euros (25% más), puesto que las del contrato en vigor "fueron fijadas hace más de una década".

El ejecutivo ha destacado que esta contratación supone "una serie de mejoras en la prestación del servicio que redundan en beneficio de los usuarios y para los profesionales de los centros sanitarios". Asimismo, han indicado que se facilita el acceso a los usuarios del SAS, en tanto que "los centros concertados están ubicados convenientemente, sin dificultades significativas en términos de distancia o tiempo de desplazamiento".

El contrato está dirigido a pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria del SAS residentes en la provincia de Sevilla o personas con derecho a atención sanitaria reconocida en virtud de la legislación vigente y los convenios aplicables. Los usuarios serán derivados a este servicio por los especialistas en Nefrología de los hospitales Virgen del Rocio y Virgen Macarena, siempre con carácter subsidiario respecto a los dispositivos propios del sistema sanitario andaluz.

La prestación incluye hemodiálisis ambulatoria en centros de diálisis proporcionando asistencia médica y sanitaria especializada, equipamiento técnico avanzado, medicamentos, materiales necesarios y servicios adicionales como análisis urgentes y transporte de muestras.

AVANCES PARA "OPTIMIZAR EL BIENESTAR DE LOS PACIENTES"

La Junta ha señalado que el nuevo contrato introduce "importantes avances para optimizar la experiencia y el bienestar de los pacientes priorizando la reducción de puestos por sala de diálisis para preservar la intimidad y comodidad de los usuarios". Además, se valorará la ubicación estratégica de los centros concertados, minimizando los desplazamientos de los pacientes.

Igualmente, se contemplan mejoras en los monitores de diálisis, dializadores y herramientas de soporte como dispositivos de bioimpedancia multifrecuencia para evaluar el estado nutricional e hidratación del paciente, elementos clave para la efectividad del tratamiento.

El pliego técnico incluye también medidas específicas para garantizar la calidad asistencial como un plan integral de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos; protocolos para la seguridad del paciente, vigilancia de infecciones y control de eventos centinela o auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento de los estándares establecidos.

La nueva licitación reconoce "la importancia de una atención centrada en el paciente y su entorno e incorpora recursos especializados". Por ello, se establece la dedicación de psicólogos clínicos, especialistas en nutrición y dietética, trabajadores sociales y fisioterapeutas, con un mínimo de 20 horas mensuales por cada 40 pacientes. Además, la Junta pretende impulsar programas de formación dirigidos a pacientes y familiares para fomentar hábitos de vida saludables y mejorar la adhesión a los tratamientos.

La propuesta también recoge mejoras, valoradas como criterios de adjudicación, como TV individual por puesto en todos los centros; disponibilidad de un ecógrafo en cada centro de Diálisis, que los pacientes puedan beneficiarse en el centro de técnicas especiales de diálisis de la hemodiafiltración con doble filtro y regeneración del ultrafiltrado HFR o la hemodiálisis extendida, según la indicación del personal facultativo del Servicio de Nefrología de referencia; o puestos con monitorización continua de pacientes en todos los centros en una ratio de dos puestos cada diez.