El Banco Regional de Leche del Virgen del Rocío de Sevilla celebra una década de vida tras atender a 2.700 bebés

Imagen de la celebración del X Aniversario del Banco Regional de Leche en el Hospital Virgen del Rocío. - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) ha conmemorado este martes el Día Internacional de la Donación de Leche, que coincide con el décimo aniversario de la creación del Banco Regional de Leche HV Rocío, que en su primera década de vida ha atendido a 2.700 bebés con leche pasteurizada.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota, desde que tuvo lugar la primera pasteurización de leche materna destinada a bebés de Neonatología en el centro sevillano han sido más de 1.600 donantes los que han hecho posible que "tantos niños hayan tenido una mejora en su salud" gracias a los 9.000 litros que han donado múltiples mujeres.

Actualmente, el Banco de Leche Regional Virgen del Rocío recepciona, procesa, pasteuriza y distribuye leche al propio hospital y a seis centros satélite, cumpliendo el objetivo de suministrar leche donada con "estrictos criterios de equidad, seguridad y calidad" a todos los recién nacidos con indicación médica ingresados en las Unidades Neonatales de Andalucía Occidental, de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.

En contexto, el Hospital Virgen de Valme fue el primer centro satélite, siguiéndole posteriormente el Hospital Virgen Macarena, Juan Ramón Jiménez de Huelva, el Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla, completándose la extensión en la provincia de Cádiz con los Hospitales de Jerez en 2022 y el Hospital Puerta del Mar en 2023.

De esta manera, el Banco de Leche se ha convertido en referente de la promoción de la lactancia materna, formando a los profesionales de los centro satélite y estableciendo líneas de investigación con organizaciones de reconocido prestigio, como la Asociación Española de Bancos de Leche y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quienes han colaborando con publicaciones en Congresos de la especialidad.

Para conmemorar el X Aniversario y el Día Internacional, que este año lleva por lema 'La donación de leche es solidaridad que nutre. Vida que crece', ha tenido lugar un acto en el salón de actos del Hospital General, al que han asistido la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver, y la directora gerente del HUVR, Nieves Romero.

Romero ha pronunciado unas palabras de reconocimiento a las mamás donantes y al trabajo de la Unidad de Neonatología que dirige la Doctora Elena Varela, que también ha puesto en valor "la solidaridad" de las donantes, al igual que la "referente" de cuidados de Neonatología, María Teresa Sánchez.

En él se ha presentado el relato ganador del concurso de cuentos infantiles, realizado por madres y familias de madres donantes con el tema de la donación y lactancia materna, así como del concurso de dibujo infantil sobre el mismo tema, realizado por los hijos de las madres donantes.

La ganadora del concurso de relatos es Beatriz Ruiz Moreno, mientras que la de dibujo infantil es Claudia de Oliva Gutiérrez. El relato y dibujo ganadores serán editados en un libro digital que difundirá la Unidad de Neonatología para dar a conocer el acto de la donación de leche y los bancos de leche.

También tiene lugar una exposición de fotos de lactancia ganadoras de varios premios y la actuación musical de 'Cameratta di gamba' de la tuna de Arquitectura de Sevilla, para celebrar el día con un ambiente festivo.

REQUISITOS PARA DONAR LECHE

Todas las mamás sanas con un estilo de vida saludable, que tengan bien establecida la lactancia tras cubrir las necesidades de su propio hijo, pueden además, ser donantes de leche materna para otros bebés.

Del mismo modo, como los problemas suelen presentarse los primeros días y semanas, la Enfermería de las plantas del Hospital de la Mujer está formada e imparte cursos periódicamente para ayudar a las madres con sus dudas sobre la lactancia. Además, el centro dispone de tres salas de lactancia, situadas en la planta tercera izquierda y derecha, y en la cuarta izquierda.

Por otro lado, en el Hospital Infantil hay otra sala para madres que acuden con niños al hospital o profesionales que quieran usarla. Se encuentra en la planta baja y se encuentra siempre abierta.

La leche materna para los bebés prematuros o enfermos es "más que un alimento", es un "medicamento" que les protege y ayuda a superar las dificultades de su enfermedad o de su nacimiento prematuro. Según ha afirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna aporta "todos los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños".