El Bellas Artes de Sevilla acoge la exposición 'Los Bécquer, un linaje de artistas' con 150 obras de la saga familiar

1032537.1.260.149.20251201190959 La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la inauguración de la exposición 'Los Bécquer, un linaje de artistas' en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha inaugurado este lunes en el Museo Bellas Artes de Sevilla la exposición temporal 'Los Bécquer, un linaje de artistas', que reúne por vez primera más de 150 obras, entre óleos, dibujos, acuarelas y litografías de la familia Bécquer. Se podrá ver en el museo hasta el 15 de marzo de 2026.

Según una nota remitida por la Junta, la exposición se compone de 65 óleos, 83 dibujos, acuarelas y litografías, 5 álbumes y 2 libros procedentes de los fondos propios del Museo de Bellas Artes de Sevilla, así como de préstamos de particulares y museos, entre los que destacan el Musée Bonnat-Helleu de Bayona, (Francia), el Museo Nacional del Prado, el Museo San Telmo de San Sebastián, el Museo Nacional del Romanticismo, la Biblioteca Nacional, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, el Museo de Cádiz y el Ayuntamiento de Sevilla.

De Pozo ha destacado que la exposición "ofrece una oportunidad única para conocer en profundidad el legado pictórico de esta familia, compuesta por José Domínguez Insausti, iniciador del grupo; su primo, el pintor costumbrista Joaquín Domínguez Bécquer; y Valeriano y Gustavo Adolfo, hijos del primero y formados en la técnica de la pintura y el dibujo en el taller del segundo".

Asimismo, la consejera ha subrayado que se trata de una iniciativa "tan acertada como necesaria del Museo de Bellas Artes de Sevilla, por ser una muestra vinculada a su propia historia y, por ende, la de Sevilla".

Por su parte, el comisario de la muestra e historiador del arte, Manuel Piñanes García-Olías, ha puesto en valor este tipo de iniciativas que "auspician una revisión crítica de la producción de estos grandes nombres del arte andaluz del siglo XIX, al tiempo que propician la restauración o tratamiento conservativo de muchas de las obras expuestas, que en este caso ha implicado una intervención en hasta 30 de las obras, ejecutada mayoritariamente en los propios talleres del Museo de Bellas Artes".

UN RECORRIDO DE CINCO ESPACIOS PARA CONOCER A LA FAMILIA

El recorrido expositivo, dividido en cinco ámbitos, posibilita al visitante tanto apreciar las singularidades de los trazos de cada uno de los cuatro artistas, como vislumbrar algunas de las características comunes a todos ellos, como su contribución al costumbrismo.

El primer ámbito se centra en el iniciador de la saga, José Domínguez Bécquer y en la eclosión de su producción durante la década de 1830. En estos años experimenta una gran difusión de su obra. Varios cuadros ejemplifican su dominio en la pintura de asuntos y costumbres populares como 'Escena galante' (colección Manuel Piñanes), 'Partida de naipes' (Ayuntamiento de Sevilla, Colección Bellver) y 'Baile en una venta' (Colección Abelló).

El segundo ámbito está dedicado a la obra de Joaquín Domínguez Bécquer, discípulo y heredero de José, quien culmina la obra que este no pudo continuar por su prematura muerte. Fija y perfecciona una pintura de costumbres que se caracteriza por una idealización del pueblo que, en sus mejores obras, sabe enmarcar con la belleza de los monumentos de Sevilla. La figura de Joaquín es fundamental en la Sevilla de la época de Isabel II.

En esta sección se exponen algunas de sus obras más emblemáticas como su 'Autorretrato' (colección particular, Sevilla), 'La Feria de Sevilla', 'Baile en exterior de una venta' (Museo Carmen Thyssen, Málaga), 'El Patio de Doncellas del Alcázar de Sevilla' (colección particular, Sevilla) o las tres obras procedentes del Museo de San Telmo de San Sebastián: 'La plaza de San Francisco al paso de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Pasión', 'Plaza de la Real Maestranza de Sevilla' y 'La Cruz del Campo'.

El tercer ámbito se destina exclusivamente a la producción de obra sobre papel: dibujos, acuarelas y litografías de José, Joaquín y Valeriano. Concebido a modo de gabinete, reúne la mayor selección de obra gráfica de José Bécquer: 22 acuarelas originales que permiten reconstruir el método de trabajo del artista. Estas acuarelas eran adquiridas en Sevilla por viajeros extranjeros, principalmente franceses e ingleses, y plasmadas en litografías.

De este modo se difunden en Europa, mediante el empleo de la litografía, los tipos andaluces, sus costumbres y monumentos entre un público cada vez más interesado por lo español. Destacan las series de litografías que reproducían personajes populares andaluces, realizadas en Francia e Inglaterra a través de Goupil-Vibert (Devéria), Bulla (Bayot) y del Andalusian Annual (Gaucci).

Esta sala también cuenta con la presencia de dibujos de Joaquín D. Bécquer como 'Estudios del torero Francisco Montes alias Paquiro', 'Salida de una cuadrilla de la Maestranza' (Museo Nacional del Romanticismo), así como otras series de dibujos que manifiestan la estrecha cercanía de Joaquín a los duques de Montpensier. También muestra algunos de los dibujos de Valeriano.

La sección dedicada a Valeriano Bécquer lo refleja como el artista de técnica más depurada de la saga. Fue un excelente dibujante y pintor, si bien su obra es corta debido a su prematura muerte. Esta sección se compone de retratos y escenas de costumbres, destacando algunos retratos como el 'Retrato de muchacha' (Museo Lázaro Galdiano) y, 'Retrato de dos niños' (colección particular, Sevilla).

Otros cuadros recogen temas de mayor actualidad, cercanos al realismo, como 'El pintor carlista y su familia' (Museo Nacional del Prado) o las interesantes escenas aragonesas y castellanas que pinta tras su instalación en Madrid, a modo de documento de interés etnográfico: 'El presente. Fiesta mayor en Moncayo' (Aragón),' La víspera del santo patrono', 'La fuente de la ermita (Costumbres del Valle de Amblés en la provincia de Ávila)', ambas del Museo del Prado.

El recorrido expositivo culmina con un pequeño espacio dedicado al poeta Gustavo Adolfo, hermano de Valeriano, y a sus incursiones realizadas en el terreno artístico como dibujante. Se pueden contemplar en esta sala los dibujos conservados en dos álbumes procedentes de la Biblioteca Nacional de España y otros dibujos inéditos (colección particular, Madrid).

Junto a ellos destaca el retrato del poeta que realiza su hermano Valeriano Bécquer y que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, pieza clave del género del retrato de artista romántico, así como una primera edición de sus célebres 'Rimas y Leyendas'.

Con la finalidad de mostrar las obras en el mejor estado de conservación posible, desde el Museo de Bellas Artes de Sevilla se ha realizado un esfuerzo por restaurar un número importante de ellas. En esta ocasión, se han realizado restauraciones integrales de 17 lienzos y de sus respectivos marcos, y de dibujos, entre los que destacan el célebre retrato de Gustavo Adolfo Bécquer, ejecutado por su hermano Valeriano hacia 1862, y la 'Procesión del Corpus por el interior de la Catedral de Sevilla '(1845), de Joaquín Domínguez Bécquer.

El Museo Nacional del Prado ha restaurado para la ocasión el lienzo de Valeriano Domínguez Bécquer 'La fuente de la ermita (Costumbres del Valle de Amblés en la provincia de Ávila)', depositado en el Museo del Romanticismo, mientras que el Museo Lázaro Galdiano ha intervenido en el 'Retrato de muchacha' (1866), también de Valeriano. Por otro lado, también se han realizado tratamientos de consolidación y mejoras de conservación de hasta 13 obras, incluyendo lienzos, acuarelas, y litografías.