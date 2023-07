Bernal destaca al CEAR La Cartuja de Sevilla "como instalación de referencia para acoger a equipos nacionales"

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, ha asistido este jueves a un entrenamiento del equipo nacional de remo en las categorías juvenil y adaptado, que se encuentran realizando una concentración en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja de Sevilla.

Bernal ha destacado que el CEAR La Cartuja "es la mejor elección posible para acoger concentraciones de clubes y equipos nacionales, al ser una instalación de primer nivel, y a la que hay que añadir las bondades para la práctica del remo o del piragüismo de nuestro Guadalquivir", según una nota de prensa enviada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.

Al acto asistieron también el secretario general para el Deporte, José María Arrabal; la directora general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Isabel Sánchez; el presidente de la Federación Andaluza de Remo, Miguel Ángel Millán; y la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz; entre otras autoridades.

El consejero se ha felicitado porque "los mejores remeros españoles elijan nuestra tierra de forma habitual, como es el caso de los juveniles y el equipo de remo adaptado, que están preparando los campeonatos del mundo de sus respectivas categorías, que se van a celebrar en agosto y septiembre, respectivamente, y en los que contamos también con una alta y destacada representación andaluza, a los que quiero también felicitar".

Bernal también ha señalado que "todos ellos se encuentran alojados en la Residencia de Deportistas de la instalación, que sufrió hace dos años una profunda remodelación y esperamos que se sientan cómodos en ella" y ha subrayado que "queremos que todos los deportistas que nos visitan para sus concentraciones deportivas o cuando vengan a competir se sientan como en casa, por eso nos esforzamos en dotarla lo mejor posible".

Asimismo, Bernal ha destacado que "cuando la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte asumió la gestión directa de la Residencia, en el año 2020, se mejoraron las instalaciones y se modificaron los horarios para facilitar el descanso adecuado, además de mejorar los menús", a lo que ha añadido que "nos hemos esmerado para proporcionales el descanso y la alimentación equilibrada que necesitan: por ejemplo, los colchones son especiales, de tamaño adecuado para deportistas con un fenotipo remero, adecuados a su altura y peso, algo que valoran mucho".

El equipo nacional de remo juvenil que se encuentra entrenando en el CEAR La Cartuja está formado por once chicas, once chicos y tres técnicos, con el objetivo de preparar su participación en el Campeonato del Mundo sub 19, que se celebrará en París del 2 al 6 de agosto, en la misma sede de los Juegos Olímpicos del próximo año, el Estadio Náutico de Vaires --Sur-- Marne (del 27 de julio al 3 de agosto), estas instalaciones se encuentran a 39 kilómetros de la Villa Olímpica y Paralímpica.

En el equipo juvenil los representantes andaluces son el cuatro sin timonel formado por Iker Castiñeira, Bruno Eder, José Manuel López y Rafael Palomino (Real Círculo de Labradores), el dos sin de Ricardo González y Salvador Díaz (Real Club Mediterráneo de Málaga) y un doble scull con Claudia de Marco (Club Náutico Sevilla), ha indicado la consejería, al tiempo que ha concretado que uno de los técnicos es el también andaluz, Álvaro Romero, que se encuentra ahora en Bulgaria para el Campeonato del Mundo sub 23, como entrenador también del equipo femenino español, y se reincorporará a la concentración del equipo juvenil el próximo lunes, 24 de julio.

El equipo nacional sub 23 también se ha alojado en la instalación deportiva de alto rendimiento sevillana para preparar precisamente ese campeonato mundial, que comenzó este miércoles, día 19 de julio.

Por su parte, el equipo de remo adaptado está conformado por diez deportistas, entre los que se encuentran cinco andaluces, los remeros Javi Reja, Carlos Dorado y Leonor García y los técnicos David Cifuentes y David Garrido, quienes preparan su participación en el Campeonato del Mundo de Belgrado (Serbia), que se disputará del 3 al 10 de septiembre.

Por otro lado, el equipo nacional absoluto también se concentra de forma habitual en la instalación andaluza, y en estos últimos meses para preparar igualmente el Mundial de Belgrado de septiembre.

INSTALACIÓN DE PRIMER NIVEL

La Consejería de Turismo ha indicado que estas concentraciones vuelven a poner en valor el CEAR La Cartuja, instalación deportiva que es elegida de forma habitual por las federaciones nacionales e internacionales, como ahora de cara a competiciones como los próximos Campeonatos del Mundo o para el año que viene con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El CEAR La Cartuja, tras una serie de ampliaciones desde su inauguración, tiene casi 47.500 metros cuadrados dedicados principalmente al deporte de alto rendimiento, con pistas polideportivas, gimnasios, siete kilómetros de longitud de lámina de agua para regatas de remo y piragüismo, o para otros deportes como la motonáutica o la natación en aguas abiertas, así como una zona acotada en el río para entrenamientos federados de triatlón, la mayor de Europa.

Desde su construcción en 1989, la instalación ha desarrollado una intensa labor de promoción del remo y el piragüismo en todos los ámbitos: local, nacional e internacional, según ha indicado la administración, al tiempo que ha señalado que la instalación ha acogido a muy diversos equipos y clubes de países extranjeros para llevar a cabo sus concentraciones invernales.

Asimismo, ha apuntado que a partir de 1995, en coordinación con la Federación Internacional de Remo, se instituyó la regata internacional FISA Team Cup, que durante 16 años vio la participación de importantes remeros y remeras de más de 40 países.

A lo largo de su ya dilatada historia en el CEAR La Cartuja se han celebrado competiciones de primer nivel, como la mencionada FISA Team Cup o las Regatas Internacionales de Andalucía, Copas del Mundo de piragüismo o la regata FISA Masters para veteranos.

De igual forma, ha detallado que en 2002 la instalación deportiva andaluza fue la sede de los Campeonatos del Mundo de remo y piragüismo, al que ha agregado que también ha acogido en estos años varias ediciones de la tradicional Regata Sevilla-Betis, Campeonatos de España de remo y de piragüismo, el Campeonato del Mundo de Natación en Aguas Abiertas en 2008 o el Campeonato de Europa de Remo en 2013.

Por último, ha subrayado que la Residencia de Deportistas ha sufrido una importante remodelación, muy necesaria y demandada por los deportistas, para ponerla a la altura de lo que requiere una instalación deportiva de primer nivel, y ha añadido que para ello se han modernizado todas las estancias, con wifi en todo el complejo, y nuevos servicios, de los que también disfrutan los deportistas de estas concentraciones.