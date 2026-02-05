Herido leve un hombre tras el derrumbe de un muro exterior de una vivienda en Genalguacil (Málaga)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido leve este jueves tras derrumbarse un muro exterior de una vivienda en el municipio malagueño de Genalguacil, en el Valle del Genal de la Serranía de Ronda, donde la borrasca Leornardo deja numerosas incidencias.

Los hechos han tenido lugar en la mañana de este jueves, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han precisado que había dos moradores en la vivienda y que han sido realojados. Al parecer, el muro exterior se ha derrumbado y ha caído a su vez sobre el muro de la vivienda en la que había una habitación.

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por el 061 tras la caída de un muro en la avenida de Estepona del citado municipio, donde ha resultado herido leve un hombre de 81 años. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, los bomberos y los servicios sanitarios.