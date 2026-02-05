Amplio dispositivo de búsqueda desplegado tras caer en Sayalonga una mujer al río Turvilla

Búsqueda por aire de la mujer desaparecida en Sayalonga tras caer al río Turvilla - GURADIA CIVIL

MÁLAGA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un amplio dispositivo de búsqueda continúa desplegado tras caer una mujer este pasado miércoles al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

Así, el dispositivo está buscando por agua y tierra, además de por aire, pero éste último ha tenido que suspenderse por el momento debido a la intensa lluvia y al viento en la zona, según han informado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

En concreto, durante la mañana de este jueves ha estado operativo un helicóptero y drones a la espera de que mejoren las condiciones y poder de nuevo unirse a la búsqueda, que continúa por el río y la zona de tierra.

En relación con la búsqueda, que se realiza desde el punto donde desapareció, han precisado que el río lleva "mucha corriente y caudal", además de que la orilla tiene mucho material arbóreo y cañas, lo que dificulta el operativo.

Por parte de la Guardia Civil participan más de una treintena de agentes del grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), del Seprona y del grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), entre otros, además de bomberos, voluntarios y policía.

Cabe recordar que la mujer cayó al río este pasado miércoles, cuando en la provincia estaba en aviso por el temporal, y fue otra mujer que le acompañaba quien alertó del suceso.

El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso sobre las 19.00 horas alertando de que una mujer había caído al río. De inmediato se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga.

Así, se dispuso un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer, que continúa activo este jueves, según han precisado desde la Guardia Civil.

El municipio de Sayalonga, de entorno a 1.600 visitantes, se encuentra en la comarca oriental malagueña de la Axarquía, donde el paso de la borrasca Leonardo está dejando diversos incidentes.