El Centro Andaluz de las Letras reúne a Manuel Jabois, Carmen Guillén, Elaine Vilar y María Oruña en Sevilla

El escritor y periodista Manuel Jabois durante el pool de agencias oficial convocado por su editorial, en una foto de archivo - Matias Chiofalo - Europa Press

SEVILLA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, organiza cuatro encuentros literarios en la recta final del curso escolar con la participación de Manuel Jabois, Reyes Gallego, Carmen Guillén, Mar Murube, Elaine Vilar Madruga, Greta García, María Oruña y Nerea Riesco. Las actividades se celebrarán entre el 15 y el 23 de junio en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena y en el Bar del Teatro Central. Todas las citas son de entrada libre hasta completar aforo.

La programación comienza el lunes 15 de junio en la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, a las 20,30 horas, con una conversación entre el periodista y escritor Manuel Jabois y la cineasta y arquitecta Reyes Gallego en torno a 'La víspera' (Alfaguara), informa la Junta en una nota de prensa. La cuarta novela del autor pontevedrés transcurre durante las 24 horas previas al 65 cumpleaños de su protagonista y reflexiona sobre los vínculos familiares, especialmente la relación entre madres e hijos.

El martes 16, a las 19,30 horas, la biblioteca acogerá también el encuentro entre la investigadora y divulgadora Carmen Guillén y la investigadora y creadora de contenido Mar Murube ('Lost in Seville'). La conversación girará en torno a 'Redimir y adoctrinar: El Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985)' (Crítica), un ensayo que recupera la historia de una de las instituciones menos conocidas del franquismo.

A través de una rigurosa investigación, Guillén analiza el papel del Patronato de Protección a la Mujer como instrumento de control y adoctrinamiento femenino, así como las vulneraciones de derechos humanos asociadas a su actividad y su impacto en la memoria colectiva.

La misma semana, concretamente el jueves 18 y en el Teatro Central, el CAL organiza un encuentro en el bar del teatro sevillano con la escritora cubana Elaine Vilar Madruga en torno a 'La piel hembra'. Vilar conversará con la también escritora y bailarina Greta García sobre el papel de la mujer en la religión, la política o la familia, temas que la autora cubana aborda en su última novela. La cita será a las 19,30 horas.

La programación concluirá el martes 23 de junio, a las 18,30 horas, con una conversación entre las escritoras María Oruña y Nerea Riesco. El encuentro tendrá como punto de partida 'La Cámara de las Maravillas', el último thriller de Oruña, ambientado en el mundo del arte y la ciudad de Madrid. Traducida a numerosos idiomas y con más de un millón de ejemplares vendidos, Oruña se ha consolidado como una de las autoras más reconocidas de la narrativa de misterio en España.

Junto a ella participará Nerea Riesco, periodista y escritora especializada en novela histórica y de suspense, autora de títulos como 'El elefante de marfil', 'Los lunes en el Ritz' y 'La ciudad bajo la luna'.