El Centro de Emergencias 061 reúne a más de medio millar de profesionales sanitarios en el Teatro Central de Sevilla

Jornada organizada por el Centro de Emergencias 061 para profesionales sanitarios desarrollada en el Teatro Central - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Sevilla ha organizado las 'VI Jornadas de actualización de la atención en urgencias y emergencias sanitarias', en las que se han dado cita más de medio millar de profesionales sanitarios de los servicios de urgencias de atención primaria y hospitalaria, médicos residentes de medicina familiar y comunitaria y alumnos de medicina, enfermería y técnicos de emergencias sanitarias de Sevilla.

Las jornadas han sido inauguradas por la delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Silvia Pozo, que ha estado acompañada por el director médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, José María Villadiego, y por los presidentes de los colegios de Médicos y de Enfermería de Sevilla, Alfonso Carmona y Víctor Bohórquez, respectivamente, informa la Junta en un comunicado.

Durante el encuentro, celebrado en el Teatro Central de Sevilla, en la Isla de la Cartuja, profesionales expertos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han abordado las principales novedades en la atención urgente y emergente, con especial atención a la actualización de guías de práctica clínica, el trauma grave, los incidentes con múltiples víctimas y la innovación en el diagnóstico y manejo de patologías urgentes.

Las jornadas han comenzado con una mesa dedicada a la actualización en guías de práctica clínica, en la que se han tratado las nuevas guías del Consejo Europeo de Resucitación (ERC), la actualización en sepsis y su aplicación en el ámbito prehospitalario, las nuevas guías de ictus y el Plan Andaluz de Ictus, así como la evolución del código ictus; también se ha abordado el manejo de la hemorragia postparto y las nuevas recomendaciones en esta materia.

En esta primera mesa han participado Manuel Garrido, jefe de Sección de Urgencias del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla; Inmaculada Bajo, responsable de Sepsis y facultativa especialista de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba; Francisco Moniche, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla; y Silvia Cruz, matrona y enfermera del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla.

La segunda mesa se ha centrado en el trauma grave, con ponencias sobre los nuevos sistemas de asistencia al trauma grave y la antibioterapia en fracturas abiertas. En ella han intervenido Jesús Carbajal, facultativo especialista de UCI del Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y Marta Vizcaíno, médica del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla y responsable provincial de la Comisión de Trauma Grave.

Posteriormente, las jornadas han abordado el incidente con múltiples víctimas, con el análisis del manejo de emergencias colectivas desde la sala de coordinación y la actualización prehospitalaria en este tipo de situaciones. Esta mesa ha contado con la participación de Auxiliadora Caballero, médica del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla y responsable funcional del sistema de información, y Juan Jesús Díaz, médico del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla.

La jornada ha concluido con una mesa sobre innovación en diagnóstico y manejo de patología urgente, en la que se han tratado la evolución e implantación de la ecografía clínica en los servicios de urgencias y el uso de la ventilación mecánica no invasiva en patología respiratoria urgente por parte de los equipos de emergencias. Han intervenido Alberto Oviedo, facultativo especialista de Urgencias del Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla, y María del Mar Carricondo, médica del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y responsable provincial de la Comisión de Patología Respiratoria.

COMPROMISO CON LA FORMACIÓN CONTINUA

Con estas jornadas, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 refuerza su compromiso con la formación continuada de los profesionales, la actualización científica y la mejora permanente de la asistencia sanitaria urgente y emergente en Andalucía.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Sevilla, dirigido por Mario Pérez, cuenta con seis uvi-móviles, una en cada una de las siguientes bases: Hospital Universitario Virgen del Rocío, hospital San Lázaro, Isla de la Cartuja, polideportivo San Pablo, Arahal y hospital El Tomillar, en Dos Hermanas.

Asimismo disponde de un helicóptero con base en el helipuerto de la Isla de la Cartuja, dos equipos de coordinación avanzada (ECA), con base en el polideportivo San Pablo y en el hospital Universitario Virgen del Rocío, más una ambulancia de soporte vital básico (SVB) con base también en la Isla de la Cartuja. Además, cuenta este servicio provincial con un vehículo de apoyo logístico para intervención en emergencias colectivas.