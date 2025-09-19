El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla celebra el Día del Donante de Médula Ósea

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, integrado en la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células, celebrará el Día Europeo del Donante de Médula Ósea y Cordón Umbilical el próximo sábado 20 de septiembre en colaboración con el II Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM II) de la Unidad Militar de Emergencias con base en Morón de la Frontera.

Según una nota de prensa remitida por Consejería de Salud y Consumo, esta campaña comenzó en 2018 tras la enfermedad de uno de sus miembros y esta es su séptima edición. El fin es "rendir tributo a las personas altruistas que hacen posible que pacientes de leucemia y otras enfermedades de la sangre puedan recuperar su salud o salvar la vida".

Todos los años se diagnostican a más de 6.000 personas afectadas por leucemia en España, como destaca el comunicado. Con motivo de la celebración de este día, una representación de militares del II Batallón de Intervención en Emergencias, unidades del Ejército de Tierra, Aire y Armada y miembros de la Federación Andaluza de Natación correrán ocho kilómetros entre el Centro de Alto Rendimiento de la Cartuja y el pantalán de San Jorge y recorrerán a nado un kilómetro de travesía en el río Guadalquivir entre los puentes de Triana y San Telmo.

Está previsto que a las 10,00 horas comience el evento, a las 11,00 horas la prueba de natación y termine aproximadamente a las 12,00 horas. En esta ocasión también participará personal civil no adscrito a ninguna organización.

La entrega de premios a los participantes será a las 12,00 horas en la zona externa del Real Club de Labradores.