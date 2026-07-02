La Consejería de Cultura adjudica la reforma de la Tumba de Servilia en Carmona (Sevilla)

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en una visita a la Tumba de Servilia, en Carmona (Sevilla) - CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha adjudicado las obras de la Tumba de Servilia del Conjunto Arqueológico de Carmona (Sevilla) a la empresa Marve SL, que se encargará de retirar las terreras originadas en las excavaciones de Georde E. Bonsor en el siglo XIX, además de resanar las tierras emergentes. Por un importe de 222.862,52 euros, los trabajos contarán con un plazo de cinco meses.

En un comunicado, la consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha explicado que la reforma "permitirá el control de las escorrentías superficiales" que afectan a las condiciones de la edificación a la vez que "pondrá en valor la topografía emergente y las nuevas panorámicas" de la necrópolis carmonense.

Desde la Consejería de Cultura han concretado que el proyecto se desarrollará en dos etapas diferenciadas. Durante la primera, se retirarán las tierras, que actualmente constituyen los parterres superiores del enterramiento hasta la aparición del sustrato rocoso, para posteriormente tomar los prodecedentes datos topográficos.

La segunda fase dará comienzo con el estudio arqueológico y la protección del estrato rocoso para "garantizar su impermeabilidad" y una "adecuada conducción de las aguas de escorrentía" fuera de la tumba romana, mediante un canal de drenaje que evacuará por gravedad hacia otro sumidero natural de la cantera mayor.

"AMBICIOSO PROGRAMA DE INVERSIONES" DEL YACIMIENTO

La Consejería de Cultura y Deporte asume estar llevando a cabo "un ambicioso programa de inversiones" en el Conjunto Arqueológico de Carmona durante los últimos años, motivada por "atender las necesidades de conservación, protección y difusión de su valioso patrimonio". También persigue mejorar la experiencia de los visitantes, cuyo conteo estima que más de 15.000 acudieron al yacimiento, han agregado en el comunicado.

Entre otras novedades, se ha instalado una "innovadora cubierta" en las tumbas de Postumio y Tres Puertas que permite mover las masas de aire caliente y frío en el interior del complejo funerario para así garantizar su conservación y evitar el deterioro por la entrada de lluvia. Además, se ha llevado a cabo el cerramiendo perimetral de la finca del Anfiteatro, por casi 400.000 euros, para reforzar su protección, seguridad, accesibilidad e integración en el entorno.

UNA TUMBA MONUMENTAL

La Tumba de Serbilia, edificada en la primera mitad del siglo I d.C, presenta una parte excavada en la roca y otra construida con grandes sillares. Con forma de 'domus' o casa típica romana, reutiliza una antigua cantera y consta de un amplio patio porticado central que funciona como eje de la construcción.

Su interior ha recogido ejemplares escultóricos de la necrópolis, como la escultura de Servilia o la del Infante entre otros, mientras también destaca por las pinturas murales reproducidas en el pasillo de acceso a la cámara principal, donde aparece una figura femenina frente a una balanza.