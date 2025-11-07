La Consejería de Cultura organiza la tercera edición del Foro de Igualdad y Creación

Archivo - Una mujer en la feria UVNT ART FAIR 2025, Feria Internacional de Nuevo Arte Contemporáneo, en Matadero de Madrid, a 7 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (AAIICC), y en colaboración con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, organiza los días 24 y 25 de noviembre de 2025 la tercera edición del Foro de Igualdad y Creación en las Artes Escénicas. La temática de este año parte del ensayo de Virginia Woolf, cuya "habitación propia" simboliza la autonomía creativa de la mujer.

La reflexión se amplía al análisis del acceso a los espacios de decisión, liderazgo e influencia en el ámbito cultural. Las jornadas tendrán lugar en el Estadio, la sede del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música, tal como ha informado la Junta en una nota de prensa.

El encuentro se consolida como un espacio de "reflexión, diálogo y visibilización de nuevas iniciativas" que promueven la igualdad de género en las artes escénicas y la música, con el fin de contribuir a la sensibilización y erradicación de la violencia de género. A lo largo de sus tres ediciones, el foro ha apostado por el potencial transformador de las artes como herramienta capaz de cuestionar modelos agresivos, acompañar procesos de toma de conciencia y favorecer nuevos imaginarios sociales.

El foro propone "repensar" las estructuras de poder desde perspectivas más equitativas, diversas y creativas, invitando a revisar no solo quién ocupa los espacios, sino también cómo se gestionan, se lideran y se transforman. Para ello, A lo largo de la primera jornada, el 24 de noviembre, el foro abrirá sus puertas en la Puerta 9 del Estadio La Cartuja con la recogida de acreditaciones y la inauguración institucional, que dará paso a la ponencia marco impartida por la productora teatral y comisaria de Mercartes, Nines Carrascal.

Tras una pausa se desarrollarán tres talleres simultáneos a cargo de la productora musical y DJ, Dalila, quien abordará la música electrónica como herramienta de pertenencia y reivindicación; la coreógrafa María Cabeza de Vaca, que centrará su propuesta en la relación entre el cuerpo y el espacio; y la especialista en teatro musical Isa Ramírez, quien trabajará sobre los procesos de expansión vinculados a la creación artística.

Finalizados los talleres, la programación dará paso a una sesión de diálogo titulada Crear con perspectiva de género desde la masculinidad. En ella participarán los creadores el productor de artes vivas y sonoras, David Linde; el jefe de departamento de la AAIICC, Manuel Pombero; el director y guionista Chiqui Carabante; el coreógrafo y bailarín, Mario Bermúdez; y el productor Pablo Leira, acompañados por la coreógrafa Isabel Vázquez, que ejercerá de mediadora con el objetivo de fomentar la reflexión en torno al papel de los hombres en la construcción de espacios culturales más equitativos.

Tras una pausa, la tarde continuará con Cuéntanos cómo es tu lugar de creación, un bloque dedicado a acciones performativas en el que se presentarán las propuestas de las creadoras Luna Sánchez (Un lugar de creación), Alessandra García (Litera para tres) y Rosa Romero (10 minutos). La jornada concluirá con el cierre de las actividades del día.

La segunda jornada, el 25 de noviembre, comenzará con la mesa redonda Resonancias de la habitación propia, en la que participarán la codirectora de 'Oh, Salvaje', Silvia M. Ferri, la artista Herminia Martínez, Erica Pender de Rocknrolla Producciones, y la directora de JazzCádiz y JazZahara, Marina Fernández, moderadas por la directora de la Orquesta Almaclara y coordinadora del Programa para Jóvenes Intérpretes de la AAIICC, Beatriz González Calderón.

Tras una pausa para el café, tendrá lugar la presentación de los proyectos seleccionados entre las propuestas recibidas, una oportunidad para conocer iniciativas impulsadas por mujeres andaluzas en torno a la igualdad y la creación contemporánea. La mañana culminará con una puesta en común y el cierre del foro.

En el marco del encuentro se dará también voz a aquellas propuestas desarrolladas por mujeres andaluzas en torno a las temáticas que se plantean en esta edición. Para participar se ha habilitado un formulario en línea para presentar propuestas que estará disponible hasta el 17 de noviembre, de entre las que se seleccionarán 8 que serán las expuestas el día 25 a las 12,00 horas.