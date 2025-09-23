El Consorcio de Transporte de Sevilla celebra dos décadas del certamen literario 'Conectando personas'

Imagen de los ganadores del certamen literario 'Conectando personas' celebrado por el Consorcio de Transportes de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla ha celebrado la Semana Europea de la Movilidad con la entrega de premios de su certamen literario 'Conectando personas', que acumula ya veinte ediciones.

Según ha remitido la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el evento, celebrado en el salón de actos del Consorcio, en la estación de autobuses de Plaza de Armas, ha contado con la presencia del coordinador de la Red de Consorcios de Transportes de Andalucía, Juan Antonio Delgado, y el director gerente del Consorcio de Transporte de Sevilla, Juan Carlos García.

En esta XX edición la escritora ciudadrealeña residente en Sevilla Cynthia Clemente ha obtenido el primer premio por su relato 'El museo de las historias ambulantes'.

El jurado ha valorado "la originalidad del relato al reinterpretar lo cotidiano como arte, ya que transforma un simple viaje en autobús en una exhibición efímera de la vida humana", al tiempo que han "celebrado la belleza de las historias anónimas que reflejan el alma de la ciudad".

El segundo premio ha recaído en una vecina de Sevilla, natural de Castilleja de la Cuesta, Julia Chaves, por 'Recuerdos de una vida', en el que "plasma la conmovedora descripción de la pérdida de memoria a través de la relación entre una madre y su hija, y el fugaz momento de reconocimiento, entrelazando la nostalgia y el amor familiar, durante un breve viaje en transporte público".

Previamente, según ha informado la institución andaluza, ha tenido lugar la entrega de los XI reconocimientos a trabajadores de operadores de transporte y a empresas relacionadas con el Consorcio "por su contribución a la promoción del transporte público y a la movilidad sostenible en el Área Metropolitana de Sevilla", en los que se premia a trabajadores de empresas vinculadas con el Consorcio de Transporte.

Estos premios tienen como propósito "reconocer la trayectoria profesional o actuaciones relevantes de personas o colectivos de personas que trabajan en empresas de transporte vinculadas al transporte público, que con su tesón y dedicación diaria contribuyen a facilitar la movilidad en el área metropolitana de Sevilla".