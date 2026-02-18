Las contrataciones por 20 millones del proyecto de Compra Pública de Innovación eCitySevilla se iniciarán este 2026

El secretario general de Investigación e Innovación, Antonio Posadas, en el 'Diálogo institucional: reforzando vías colaborativas para la innovación climáticamente neutra', organizado por la Universidad de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCIA

Las licitaciones del proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI) eCitySevilla impulsado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en el parque científico y tecnológico Sevilla TechPark comenzarán a llevarse a cabo este 2026, tal y como ha confirmado el secretario general de Investigación e Innovación, Antonio Posadas, durante el 'Diálogo institucional: reforzando vías colaborativas para la innovación climáticamente neutra (eCitySevilla)', una jornada organizada por la Universidad de Sevilla.

Estas contrataciones permitirán que las soluciones innovadoras proyectadas en materia de movilidad sostenible, eficiencia energética, digitalización o edificación inteligente, que suponen una inversión por parte de la Junta de 19,8 millones de euros procedentes del programa Andalucía Feder 2021-2027, se encuentren en desarrollo entre 2027 y 2028. "Esas actuaciones transformarán este enclave tecnológico en un ecosistema pionero de ciudad inteligente abierto, digital, descarbonizado y autosuficiente energéticamente", ha destacado Posadas.

De igual modo, en su intervención recogida por la Junta en una nota ha aclarado que "la Compra Pública de Innovación es un novedoso sistema de contratación con el que las administraciones pretenden satisfacer una demanda de servicios y productos avanzados aún no disponibles en el mercado", al tiempo que ha indicado que, con esta herramienta, "se fomenta la innovación empresarial y la colaboración público-privada".

Asimismo, el secretario general de Investigación ha detallado que Sevilla TechPark ya ha culminado las consultas preliminares al mercado de todas esas intervenciones contenidas en la CPI eCitySevilla. Esas consultas, que son el paso previo que permite iniciar las licitaciones públicas, constituyen el proceso de recopilación de ideas e información de los diferentes agentes privados para asegurar una posterior contratación más eficiente y orientada a los resultados buscados.

En esta fase, el parque ha recibido un total de 74 propuestas para solucionar los retos planteados en las que han participado 80 entidades. Del conjunto de iniciativas, 50 tienen carácter individual (67%) y 24 se han presentado en modalidad de colaboración (33%). En el ámbito de la innovación, Posadas ha hecho referencia a otras iniciativas puestas en marcha por su departamento, en alusión al programa InnovAndalucía, que aglutina seis programas de incentivos dotados con 59 millones de euros para promover la innovación empresarial y tecnológica en sectores estratégicos para Andalucía.

Por otro lado, ha destacado que una de las prioridades de la Junta en esta legislatura en materia universitaria ha sido poner en marcha "una programación orientada en grados, másteres y doctorados a lo que Andalucía necesita en sectores emergentes y estratégicos y por ende conectada con los clústeres andaluces y con los hubs de innovación para asegurar egresados y capacidad investigadora de vanguardia". En ese sentido, ha aclarado que, en la planificación 2025-2028, se impulsa "una renovación muy relevante de la oferta, tras casi quince años de congelación", con casi 200 nuevas titulaciones y un peso importante en ámbitos como IA, datos y ciberseguridad y STEM, además de logística, aeroespacial y economía azul, sin olvidar el refuerzo de las enseñanzas conjuntas e internacionales.

En la esfera universitaria, el secretario general de Investigación también ha llamado la atención sobre la ventaja competitiva y estratégica que suponen las alianzas europeas, que tiene como objetivo fortalecer las uniones entre instituciones académicas y aumentar la competitividad internacional dentro del espacio de educación superior europeo. A su juicio, "son redes estables con capacidad real para generar títulos conjuntos, movilidad estructural y proyectos competitivos". En la actualidad, el sistema público universitario se encuentra inmerso en ocho consorcios de este tipo, asumiendo la coordinación en cinco de ellas.

De igual modo, ha aludido a las líneas de colaboración estratégica que mantiene la Consejería de Universidad con la Universidad de Sevilla, centrándose en proyectos de alto impacto en el ámbito de la I+D+I, como es el reactor de energía de fusión nuclear TOKAMAK Smart, que la Consejería respalda con ocho millones, cofinanciados con el Programa FEDER Andalucía 2021-2027. Con este proyecto se pretende ejecutar un dispositivo de fusión nuclear experimental de última generación con el que se busca lograr el objetivo de hacer de la fusión una fuente de energía comercial.

También ha aludido al Centro de Innovación de Vehículos Aéreos No Tripulados y Movilidad Aérea Urbana de Sevilla (CUAM, por sus siglas en inglés), que la Junta apoya con una inyección de 20 millones procedente del Programa Feder Andalucía 2021-2027. Dicha instalación se centra en generar conocimiento que permita mantener el liderazgo científico y tecnológico de Andalucía en tecnologías de vehículos aéreos no tripulados para usos civiles y para su aplicación a la movilidad aérea urbana.