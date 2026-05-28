Una delegación del Ministerio de Salud de Brasil visita el Hospital Virgen Macarena de Sevilla

Una delegación de miembros del Ministerio de Salud de Brasil en una visita al Hospital Universitario Virgen Macarena - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de miembros del Ministerio de Salud de Brasil ha visitado dependencias del Hospital Universitario Virgen Macarena dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el centro sevillano organizó un recorrido por varios emplazamientos en el que se puso el foco en áreas como la Oncología, la Neurología y la Gestión y Administración asistencial.

En este itinerario, el Hospital Virgen Macarena ha mostrado a los miembros de la delegación suramericana alguno de los aceleradores de última generación con los que el centro hospitalario administra radioterapia de haz externo.

Durante la visita al hospital sevillano, las autoridades brasileñas conocieron el funcionamiento del 'Neulab', unidad de vanguardia del Área Hospitalaria Virgen Macarena que aúna neurorrehabilitación y tecnología.

Otra de las prestaciones asistenciales que ha conocido la delegación latinoamericana ha sido el Centro Andaluz de Teleictus, una red coordinada desde el Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena que, a través de telemedicina, videoconferencias e inteligencia artificial, garantiza que cualquier paciente en Andalucía reciba el mismo nivel de atención experta, mediante evaluaciones en tiempo real para determinar el mejor tratamiento en menos de una hora.