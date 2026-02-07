Despliegue de 44 efectivos de Infoca en municipios afectados de provincias de Huelva, Granada, Sevilla y Cádiz

Imagen de archivo del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha notificado que el Plan Infoca trabaja en Jerez del Marquesado (Granada), Hinojos (Huelva), El Palmar de Troya (Sevilla) y Ubrique (Cádiz) con el despliegue de 44 efectivos, cinco vehículos pesados autobomba y nodiza y cinco todoterrenos.

Tal y como ha precisado el consejero en un mensaje difundido por su perfil de X (antes Twitter), las dotaciones han procedido a retirar árboles, a trabajar en zonas inundadas y a abastecer de agua a la población.

En contexto, Andalucía supera los 11.000 desalojados en las provincias de Cádiz, Córdoba, Jaén, Sevilla, Granada, Huelva y Málaga. De ese total, alrededor de 8.000 vecinos pertenecen a municipios gaditanos como Jerez de la Frontera, Arcos de la Frontera, Grazalema, El Puerto de Santa María, Puerto Serrano, Los Barrios, San Martín del Tesorillo, Jimena de la Frontera y Genalguacil.

De esta forma, tras el paso de la borrasca Leonardo, Andalucía vuelve a ser azotada por la nueva borrasca Marta, que dejará activados avisos naranja por lluvia en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, y amarillo en el resto de la región, con precipitaciones que podrían acumular hasta 140 l/m2 en el entorno de Grazalema. Además, el litoral andaluz se verá afectado por diferentes alertas por oleaje.