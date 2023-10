Dos especialistas del Macarena se alzan con los premios Jóvenes Investigadores del Colegio de Médicos de Sevilla

SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VIII edición de los premios 'Médicos Jóvenes Investigadores' del Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla acaba de distinguir a dos especialistas del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Virgen Macarena. Tanto al doctor Salvador Pérez como a la doctora Prado Salamanca, se les ha hecho entrega de sus galardones en el transcurso del acto de celebración que la mencionada institución llevó a cabo el pasado 15 de octubre, con motivo del día de San Lucas, patrón de la colegiación.

La investigación facilitada por el médico internista Salvador Pérez, titulada 'Factores de riesgo para infecciones por enterobacterales resistentes a carbapenémicos: estudio internacional apareado de casos-control-control, estudio Eureca', ha sido la merecedora del premio del Colegio dada su "gran aportación" en el campo de las resistencias microbianas, un trabajo realizado en colaboración con el Grupo de Investigación de Enfermedades Infecciosas del citado hospital sevillano, ha reseñado la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

El trabajo es un subestudio dentro del proyecto Eureca, coordinado desde el Hospital Universitario Virgen Macarena, donde han participado 50 hospitales de once países europeos en los que estas infecciones son endémicas. El objetivo principal era identificar factores de riesgo específicos para el desarrollo de infecciones por enterobacterales resistentes a carbapenémicos de cara a mejorar el diseño de futuros estudios de fármacos activos frente a estas bacterias, elaborar estrategias de detección precoz de estas infecciones y desarrollar medidas de prevención de la propagación de las mismas.

"Las conclusiones más importantes --explica el doctor Pérez-- son haber identificado como factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de infecciones diferentes condiciones médicas o epidemiológicas sobre las que podemos actuar como son la colonización, o la infección previa por enterobacterales resistentes a carbapenémicos, el uso reciente de sonda vesical y el uso reciente de antibióticos de amplio espectro".

El Macarena ha resaltado que en la valoración del jurado no sólo se ha tenido en cuenta la calidad científica de los trabajos galardonados, sino que también se recoge la trayectoria de excelencia profesional investigadora de sus autores. Estos premios tienen el objetivo de fomentar la investigación biomédica de alta calidad. Asimismo, y por otro lado, la doctora internista Prado Salamanca, ha sido valedora del segundo accésit de los VIII Premios para Médicos Jóvenes Investigadores por su trabajo 'Seguridad de las benzodiacepinas en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda: un estudio de coincidencia de puntuación de propensión'.

Ante la escasez de estudios donde se valore la seguridad del tratamiento con benzodiacepinas en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca, la investigación galardonada tenía como fin describir las características de los pacientes que toman este tipo de tratamiento y su relación con la mortalidad. Para ello, explica la especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Vrgen Macarena, "se analizaron mas de 1.800 pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca en 74 hospitales españoles y se valoró el efecto del tratamiento con benzodiacepinas, mediante un análisis emparejado por puntuación de propensión valorando la mortalidad al séptimo día del ingreso".

Los pacientes tratados con benzodiacepinas tenían la enfermedad cardíaca más avanzada, necesitaban un tratamiento más intensivo en el ingreso, síntomas más severos y mayor mortalidad. Sin embargo, tras realizar el emparejamiento no se obtuvieron diferencias en la mortalidad entre el grupo de pacientes tratados y no tratados con este fármaco. "Nuestra conclusión, explica la doctora Salamanca, es que, además de ser fármacos eficaces para controlar síntomas muy invalidantes para los pacientes, también, son seguros y no aumentan la mortalidad a corto plazo".