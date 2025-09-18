Encuentro de pacientes y profesionales en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por el Día Nacional del Sarcoma

Archivo - Sevilla.- Jornada de puertas abiertas en el hospital Virgen del Rocío por el Día del Sarcoma - HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla celebrará este viernes el Día Nacional del Sarcoma con la organización de unas jornadas de puertas abiertas dirigidas a los pacientes y sus familias.

Según ha afirmado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, asociaciones y profesionales "se unen contra un tumor maligno" que puede aparecer tanto en tejidos blandos como en los huesos.

El evento se celebrará desde las 12,30 horas en el patio del Hospital General con un programa que incluye una bienvenida dirigida por la directora gerente del centro, Nieves Romero.

A continuación, se presentarán los datos asistenciales de las unidades de referencia que trabajan en el manejo de esta patología, así como los ensayos clínicos en marcha.

Además, hasta las 14 horas se podrá recorrer una serie de mesas informativas instaladas en este espacio. En concreto, sobre sarcomas y psicología; sobre sarcomas y deporte, con una clase de 30 minutos; y de la aplicación de la Inteligencia Artificial a este campo, un proyecto que se desarrolla junto a la Universidad de Sevilla.

REFERENCIA NACIONAL

El Virgen del Rocío es uno de los hospitales más destacados dentro de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) para el tratamiento del sarcoma en edad pediátrica y en adultos, por lo que está designado por el Ministerio de Sanidad para el tratamiento de pacientes con la enfermedad procedentes de otras comunidades autónomas del país, principalmente, Andalucía, Extremadura, Ceuta, Melilla y Canarias.

Así, los especialistas del hospital sevillano asisten más de 350 nuevos pacientes sarcomas de partes blandas en la unidad, incluidos extremidades y retroperitoneo además de otras localizaciones menos frecuentes.

De ellos, unos 50 nuevos pacientes adultos por sarcomas óseos y otros 45 nuevos pacientes pediátricos cada año. El manejo clínico, que incluye desde pruebas diagnósticas a terapias auxiliares y tratamiento quirúrgico, lo lleva a cabo un grupo multidisciplinar de profesionales con formación específica en este tipo de lesiones. De esta forma se puede conseguir mejorar su supervivencia, que es mejor si el tumor sólo afecta al hueso, como destaca el citado comunicado.