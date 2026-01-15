El escritor Fernando Belzunce inicia la programación literaria del Centro Andaluz de las Letras en Sevilla

El escritor Fernando Belzunce inicia la programación literaria del Centro Andaluz de las Letras - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, comienza el año con una cita literaria a cargo del escritor y periodista Fernando Belzunce en torno a 'Periodistas en tiempos de oscuridad' (editorial Ariel), un ensayo con más cien testimonios de periodistas de todo el mundo, incluyendo Premios Nobel y Pulitzer.

Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, dialogará con Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, el jueves 22 de enero a las 19 horas en el Centro de Innovación Cultural de la Universidad de Sevilla (US), con entrada libre previa reserva en su web, informa en un comunicado.

'Periodistas en tiempos de oscuridad' aborda los problemas globales que acechan la profesión, tales como la censura, las amenazas por redes sociales o el desprestigio, y reivindica el periodismo como garantía de las democracias de todo el mundo. En este sentido Belzunce considera que "atacar el periodismo no es casual. A muchos líderes les incomoda que existan voces que los controlen y les pidan explicaciones".

El escritor ha entrevistado a lo largo de tres años a firmas como Svetlana Alexiévich (Premio Nobel de Literatura), Martin Baron (exdirector de Washington Post), Adam Michnik (redactor jefe del periódico polaco Gazeta Wyborcza) o María Ressa (periodista filipina y Premio Nobel de la Paz). Todos ellos han sido perseguidos, encarcelados o atacados físicamente por realizar su labor periodística.

"Sus voces y la de otros profesionales dan testimonio de lo vivido en redacciones, guerras y centros de poder, configurando un ensayo sobre el periodismo y la geopolítica de nuestro tiempo", añade la nota de prensa.

Fernando Belzunce es director editorial de Vocento, al que pertenecen ABC, El Correo, El Diario Vasco y El Norte de Castilla. Ha impartido talleres en diferentes países en colaboración con la Fundación Gabo y participa en foros internacionales sobre libertad de prensa, innovación y liderazgo editorial.

Por su parte, Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, inició su carrera en el medio desde la sección Cultura de este diario. Es cronista, columnista, crítico flamenco y periodista de investigación. Ha ganado galardones como el Premio Joaquín Romero Murube y el Premio Vocento de Comunicación al Mejor Trabajo Periodístico del Año por destapar el escándalo político de los ERE. Colabora en Cope y Canal Sur Televisión y ABC nacional.

El Centro Andaluz de las Letras tiene previsto celebrar dos nuevos encuentros en la capital hispalense durante este mes. En concreto, el 27 de enero con Juan Manuel Gil, Premio Biblioteca Breve 2021, y el 29 de enero con Juan Calatrava, doctor en Historia del Arte, junto al arquitecto y escritor José Joaquín Parra. Toda la información está disponible en 'www.centroandaluzdelasletras.es'.