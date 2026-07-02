La especialista del Virgen del Rocío Lourdes Rodríguez, presidenta andaluza de la Academia Española de Dermatología

Foto de los dermatólgos del Virgen del Rocío Lourdes Rodríguez , Mercedes Morillo, y Roman Barabash en el centro hospitalario - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La doctora especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Lourdes Rodríguez Fernández-Freire, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha sido elegida presidenta de la sección andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), principal sociedad científica de referencia de la dermatología española.

Licenciada en Medicina por la Universidad de Cádiz, ha realizado su formación como especialista vía MIR en el Virgen del Rocío, centro en el que ha desarrollado íntegramente toda su trayectoria profesional. Su vinculación con el hospital es especialmente estrecha, al "no haber ejercido su actividad profesional fuera de este centro desde el inicio de su residencia", ha expresado la Junta en un comunicado.

Actualmente, es responsable de la Unidad de Psoriasis de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del centro sevillano, desarrollando una intensa actividad asistencial, investigadora y docente en el ámbito de las enfermedades inflamatorias cutáneas.

Asimismo, es miembro del Grupo Español de Psoriasis (GPS), considerado referente nacional en esta área de conocimiento, y autora de múltiples publicaciones y artículos científicos nacionales e internacionales relacionados con la psoriasis y otras enfermedades inmunomediadas.

"Su nombramiento adquiere especial relevancia en un momento de gran exigencia y transformación para la dermatología, considerada actualmente una de las especialidades médicas más competitivas y con mayor nivel de desarrollo científico y tecnológico", expresa la entidad andaluza.

La nueva junta directiva cuenta, además, con otros dos profesionales del Hospital Virgen del Rocío: la doctora Mercedes Morillo y el doctor Roman Barabash, "reforzando el liderazgo y el peso científico del centro sevillano dentro de la dermatología nacional y de la AEDV", una de las instituciones médicas más relevantes del país en el ámbito de la formación, la investigación y la innovación sanitaria.

La doctora Lourdes Rodríguez compagina su actividad clínica con la docencia, la investigación y la participación activa en proyectos científicos y formativos, apostando por una dermatología innovadora, rigurosa y centrada en la excelencia asistencial.