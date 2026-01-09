Farmacología impulsa la notificación de reacciones adversas a medicamentos en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Imagen sobre las notificaciones dirigidas a profesionales y pacientes para prevenir las reacciones adversas y los errores en la medicación de los pacientes. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Desde la UGC de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, se ha puesto en marcha, un año más, un programa de farmacovigilancia hospitalaria cuyo objetivo es la detección de las reacciones adversas a medicamentos que se producen en el hospital para identificarlas lo más precozmente posible e intentar minimizar sus efectos sobre los pacientes, identificando áreas de mejora y planificando actividades para su prevención y uso seguro de los medicamentos, lo cual repercutirá en la seguridad de los pacientes y en una mejora en la calidad asistencial del hospital.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, los errores de medicación y las reacciones adversas, en la mayoría de los casos evitables, tienen un impacto considerable en la morbilidad y mortalidad asociadas a los medicamentos en los pacientes, por lo que "anticipar y gestionar las reacciones adversas es clave para reducir su incidencia".

Así, las actividades que se realizan en el marco de dicho programa van encaminadas a mejorar la información y formación de los profesionales sanitarios y los pacientes/ciudadanos sobre farmacovigilancia y reacciones adversas a medicamentos, así como su impacto en la seguridad y calidad de la asistencia sanitaria, fomentando la notificación y detección de las reacciones adversas a medicamentos (RAM) y con la realización de actividades de farmacovigilancia intensiva hospitalaria llevando a cabo estudios específicos.

Además, el pasado mes de noviembre se celebró la MedSafetyWeek, campaña internacional anual impulsada por la Organización Mundial de la Salud.

En la edición de 2025 el lema ha sido 'Todos podemos ayudar a que los medicamentos sean más seguros' y se centró en la concienciación sobre los sistemas nacionales de notificación y la promoción del conocimiento y notificación de efectos adversos.

De esta manera, su propósito es fomentar la notificación de sospechas de RAM entre los pacientes y los profesionales sanitarios, destacando la importancia que tienen estas notificaciones para identificar riesgos asociados a los medicamentos y así poder prevenirlos.

Tal y como ha señalado el citado comunicado, en este evento se enmarcó la importancia de utilizar los medicamentos conforme a las condiciones autorizadas y en caso de detectar una reacción adversa, notificarla.

"Es un deber notificar cualquier sospecha de reacción adversa producida por un medicamento o producto sanitario", ha explicado la directora de la Unidad de Farmacología Clínica del HUVR, Pilar Maiquez Asuero.

Entre los trabajos que ha llevado a cabo este último año la Unidad de Farmacología Clínica del centro sevillano y como novedad se ha realizado un análisis de los ingresos producidos en el hospital durante el año 2023 identificados a través del CMBD (conjunto mínimo básico de datos al alta hospitalaria) cuyo motivo de ingreso fue una reacción adversa a un medicamento, identificando la frecuencia, distribución en las diferentes unidades clínicas y las características demográficas y clínicas de estas.

Los resultados obtenidos han permitido identificar áreas de mejora y propuestas de actividades dentro de las cuales se han enmarcado las actividades realizadas durante este año.

Asimismo, en concordancia con la estrategia del uso racional de los medicamentos del Sistema Sanitario Público de Andalucía, impulsado desde el SAS, se han llevado a cabo diferentes actividades como sesiones formativas a nivel hospitalario, en unidades clínicas diana y en comisiones hospitalarias con la difusión de los resultados.