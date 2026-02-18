Finalizado el encauzamiento del arroyo El Cuerno, en Morón de la Frontera (Sevilla)

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado este miércoles de la finalizacion de la obra de encauzamiento del arroyo El Cuerno a su paso por Morón de la Frontera (Sevilla), una obra incluida en el Plan de Actuaciones de Protección y Adaptación al Riesgo de Inundación e Integración Ambiental en Núcleos Urbanos que elabora la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

En total, la Junta de Andalucía ha destinado más de dos millones de euros a esta actuación, que incide en la protección frente avenidas de una localidad cuya población supera los 27.600 habitantes.

El arroyo El Cuerno nace al noroeste de Morón de la Frontera y discurre hacia el oeste hasta el río Guadaira, del que es afluente. Su cauce se acerca a las barriadas Rojas hasta el motivo por el que el Gobierno andaluz ha impulsado esta obra que Marcos y El Pantano, motivo por el que el Gobierno andaluz ha impulsado esta obra que "ayuda a evitar inundaciones en las viviendas más próximas al cauce".

Según ha indicado la Junta en una nota, el proyecto ha incluido la construcción de un arenero en el inicio de la infraestructura que permite el depósito de sólidos en suspensión evitando que entren en la balsa de regulación.

Asimismo, se han ejecutado más de 870 metros de encauzamiento, junto con el acondicionamiento de la antigua cantera abandonada de Canillas para "convertirla en una balsa de laminación; y se ha protegido el final del cauce con una escollera y taludes laterales".