La gala 'Bailando al cante' y Eva Yerbabuena inauguran el ciclo Andalucía·Flamenco en el Teatro Central de Sevilla

El Teatro Central de Sevilla acoge la gala 'Bailando al cante'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla acogerá la nueva edición del ciclo Andalucía·Flamenco que arranca con dos propuestas de baile flamenco. Por una parte, Eva Yerbabuena presenta 'Yerbagüena, oscuro y brillante' el viernes, 22 de mayo, a las 20,30 horas, mientras que el sábado 23 será el turno de 'Bailando al cante', gala en la que compartirán escenario Lucía Álvarez 'La Piñona', Pepe Torres, Adela Campallo y Rafael Campallo. Como antesala del ciclo, el miércoles, 20 de mayo, a las 19,30 horas, la sala Manuel Llanes acogerá tercer Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, reconocida en 2022 como Académica de Honor de la Academia de las Artes Escénicas de España, Eva Yerbabuena vuelve al espacio escénico de la Cartuja con 'Yerbagüena, oscuro y brillante', una producción estrenada en los Teatros del Canal en la que recurre nuevamente a la dualidad como eje expresivo.

En concreto, la obra se articula en cuatro partes en las que, como ha señalado la propia artista, "la transformación continua es una morbosa provocación que no solo existe, sino que además le da sentido a todo". Asimismo, el espectáculo transita entre conceptos opuestos como "rigidez y flexibilidad, quietud y movimiento, luz y oscuridad, clasicismo y vanguardia, o artesanía y tecnología".

Con diez Premios Max de las Artes Escénicas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Andalucía, la Medalla de Oro de Granada y seis premios Giraldillo de la Bienal de Flamenco de Sevilla, entre otros reconocimientos, Yerbabuena está considerada "una de las grandes figuras del flamenco contemporáneo y una de las coreógrafas españolas con mayor proyección internacional".

Por otro lado, el sábado llegará al teatro sevillano la bailaora gaditana Lucía Álvarez 'La Piñona', "una de las creadoras más destacadas del panorama flamenco actual". Junto a los bailaores Pepe Torres y Rafael Campallo y la bailaora Adela Campallo, presentará 'Bailando al cante', un "diálogo íntimo" que rinde homenaje al cante flamenco a través de palos tradicionales como la soleá, la seguiriya o las alegrías.

De este modo, esta propuesta recupera "una de las estructuras más esenciales del arte jondo" al situar el cante como "eje vertebrador" de la escena y al plantear el baile como una respuesta construida desde la escucha y el diálogo. Las voces de José El Pechuguita, Manuel de La Nina e Ismael de La Rosa "marcarán el pulso emocional de la noche, en una apuesta por la intimidad escénica y la conexión directa entre los intérpretes".

Además, la cita reunirá a artistas que representan diferentes sensibilidades y escuelas del baile flamenco actual, lo que propiciará un espacio de encuentro entre lenguajes y trayectorias diversas. La Administración autonómica ha precisado que, sobre las tablas, "convivirán tradición y contemporaneidad en un diálogo con las raíces del flamenco desde una mirada actual y abierta a nuevas lecturas escénicas".

Ganadora de varios Premios Max y Premios Lorca, 'La Piñona' ha presentado su trabajo en citas nacionales e internacionales como el Festival de Jerez, la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival Flamenco Madrid o festivales celebrados en Francia, Alemania y Japón, entre otros.

Bajo este contexto, Adela y Rafael Campallo pertenecen a una familia de profunda tradición flamenca, manteniendo una línea flamenca del baile sevillano. Formados con José Galván y Manolo Marín, ambos han desarrollado sus carreras tanto como solistas como en compañías. Adela Campallo ha sido parte de las compañías de Manuela Carrasco o Antonio Canales, o de Mario Maya y María Pagés en el caso de Rafael Campallo, Premio Desplante del Festival del Cante de las Minas en 1999. Por su parte, Pepe Torres, nacido en Morón de la Frontera, pertenece a una destacada saga flamenca vinculada a figuras como Joselero de Morón y Diego del Gastor. Discípulo de Farruco y Rafael El Negro, su baile "mantiene la línea clásica, destaca por la ortodoxia y una marcada raíz tradicional".

AVANCE DE PROGRAMACIÓN

El ciclo continuará el 27 de mayo con el 'work in progress' 'Savia nueva', de Javi Ruibal, Lucía Ruibal y José Almarcha, además de las actuaciones de Sara Denez y Juanfe Pérez, ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2025. El 29 de mayo será el turno de Rocío Márquez con 'Himno vertical', mientras que Marco Flores presentará 'Vengo jondo' el día 30.

La programación se completará con propuestas dedicadas al 30º aniversario de la Fundación Cristina Heeren y al 50º aniversario de la publicación de 'Persecución', de Juan Peña 'El Lebrijano', por Pedro M.ª Peña y José Valencia el 6 de junio. También incluirá las actuaciones de Cristina Soler y Ángel Flores el día 2 en el Marco de la Gala de Ganadores vigésimo cuarta del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

En total, la edición 2026 de Andalucía·Flamenco suma un total de diecisiete actuaciones en los teatros Central de Sevilla y Alhambra de Granada, programadas durante los meses de mayo y junio. El ciclo reunirá a "figuras consolidadas, creadores contemporáneos y nuevos talentos del arte jondo". Las entradas pueden adquirirse a través de los canales habituales y de las páginas web de ambos teatros.