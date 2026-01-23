Hematólogos del Virgen del Rocío de Sevilla organizan las jornadas sobre la Enfermedad Injerto Contra Receptor

Sexta edición de las jornadas sobre la Enfermedad Injerto Contra Receptor en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, junto al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), ha organizado del 21 al 23 de enero la sexta edición del encuentro 'Meet the expert' sobre complicaciones del trasplante hematopoyético y, particularmente, sobre la Enfermedad Injerto Contra Receptor (EICR).

El evento ha reunido en Sevilla a expertos de todo el país, junto a varios especialistas internacionales en esta patología, y ha contado con un doble programa científico y de humanización, según ha informado la Junta en una nota.

En este último, con la participación de asociaciones y pacientes, se han expuesto los recursos que aportan las asociaciones de pacientes para el apoyo a las personas con enfermedades oncohematológicas.

Asimismo, se han desarrollado mesas redondas y talleres de música en Oncohematología en el Hospital Infantil, bajo el nombre de 'Colores y sonidos de esperanza'.

El jefe del Servicio de Hematología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, José Antonio Pérez Simón, ha dado la bienvenida a los expertos participantes durante la jornada central del encuentro, celebrada el jueves 22 de enero.

Las sesiones científicas han abordado cuestiones como 'Infecciones, del laboratorio a la práctica clínica y de vuelta', 'Endoteliopatías' o el 'Abordaje multidisciplinar de la EICR crónica', entre otros temas de especial relevancia clínica.

Entre los participantes han figurado expertos nacionales de reconocido prestigio, como el propio José Antonio Pérez Simón; el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Virgen del Rocío, el José Miguel Cisneros; el jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia y director del Programa de Trasplante y de la Unidad GMP del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, Rafael Duarte; y el jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital La Zarzuela de Madrid, Rafael de la Cámara.

En el ámbito internacional, han participado el Olaf Penack, director médico de terapia con células T CAR en Berlín; el Robert Zeiser (Friburgo); y I.S. Pavletic (Zagreb), como expertos de referencia en EICR crónica.

Otros profesionales participantes han sido Simón Méndez Ferrer (Sevilla), Leyre Bento (Mallorca), Patricia Alcalde (Sevilla), Raquel Cabrera (Sevilla), Guillermo Ortí (Barcelona), Cristina Berastegui (Barcelona), Arancha Bermúdez (Santander), Beatriz Castro (Santander), Lucía López Corral (Salamanca) y Margarita Calonge (Valladolid).

RECHAZO A LA INVERSA

La enfermedad injerto contra receptor crónica (EICR) representa la principal complicación a largo plazo del trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (trasplante de médula ósea de un donante compatible).

Su diagnóstico, estadiaje y tratamiento son complejos y requieren de un alto nivel de especialización. La EICR es una complicación derivada del daño que las células procedentes de la médula trasplantada provocan en el receptor, al reconocer como extraños y atacar órganos y tejidos sanos del paciente.

Se trata del fenómeno contrario al rechazo que se produce en el trasplante de órganos sólidos, como el riñón o el hígado, en el que es el sistema inmunitario del paciente el que ataca al órgano trasplantado. Por ello, la Junta ha señalado que resulta "esencial" que donante y receptor sean compatibles.