El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con 35 pacientes con ictus, el que más aporta a un ensayo internacional

Archivo - Nuevo circuito 'directo a sala' para agilizar la atención del ictus. - HUVR - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, está a la cabeza en el número de pacientes que aporta al ensayo internacional 'We-Trust', en el que participan 16 hospitales de todo el mundo. Su objetivo principal es reducir el tiempo de asistencia a pacientes con ictus desde su llegada al hospital, al ingresar directamente en la sala de angiografía.

Este tiempo puede ser "valiosísimo" para la posterior recuperación de los pacientes que sufren un ictus isquémico agudo. Para esto es fundamental la colaboración estrecha con los profesionales del Centro de Emergencias Sanitarias 061, ya que en la mayoría de los casos son ellos quienes intervienen en primer lugar activando el Código Ictus antes de que el paciente llegue al hospital, explica el centro hospitalario en una nota de prensa.

Esto hace posible que los neurólogos de la Unidad de Ictus del hospital dispongan de un mínimo de información en la historia clínica del paciente para poder activar su traslado 'directo a sala' sin pasar por Urgencias o la realización previa de TAC convencional.

Así, el paciente ingresa directamente en la sala de angiografía, atendido por el equipo médico y de enfermería del servicio de Neurorradiología Intervencionista, que en estos casos trabajan junto a los neurólogos de la Unidad de Ictus.

En este ensayo clínico, que pretende validar el beneficio del traslado directo a la sala de angiografía de los pacientes, solo participan tres hospitales en España. Además del Virgen del Rocío, el Vall d'Hebron de Barcelona y el Clínico de Madrid. En total, en todo el mundo participan 16 centros líderes en ictus de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Holanda, Francia, Alemania, Turquía y España.

Y es justamente el centro sevillano el que encabeza el número de individuos participantes en el ensayo, con 35 pacientes hasta la fecha, liderando tanto el número de casos inscritos en el estudio el pasado año como desde el comienzo de este año. Además, del Hospital Virgen del Rocío es el paciente número 250 del ensayo, cifra redonda que supone alcanzar ya la mitad del objetivo inicial de 500 casos.

DOTACIONES DE PRIMER NIVEL

La sala a la que se dirigen directamente los pacientes que llegan con una obstrucción del flujo sanguíneo al cerebro (infarto cerebral), responsable del 85% de los ictus, está dotada con un angiógrafo biplano, un equipo que utiliza tecnología mínimamente invasiva para diagnosticar y tratar pacientes con ictus y otras afecciones neurológicas.

Así, los profesionales pueden practicar, en la misma sala con este sistema, un TAC que confirme si el paciente sufre o no un ictus isquémico. Y en ese caso, si existe o no un trombo que haya que eliminar efectuando una trombectomía, que permite su extracción mediante un cateterismo para restaurar la circulación cerebral.

La ventaja de poder realizar la prueba diagnóstica e intervenir sobre el paciente en un mismo espacio reduce en unos 30 minutos el tiempo de atención, según resultados preliminares del ensayo clínico.

CADA MINUTO CUENTA

El ictus constituye hoy uno de los principales problemas de salud pública en Andalucía y en el conjunto de España, tanto por su elevada frecuencia como por el grave impacto en mortalidad y discapacidad. En Andalucía se estiman cada año en torno a 17.000-21.000 nuevos casos de ictus, y sitúa a esta enfermedad cerebrovascular entre las primeras causas de muerte y de discapacidad en la edad adulta. Por ello, su abordaje se ha convertido en una prioridad para las autoridades sanitarias y las sociedades científicas.

El ictus es una urgencia tiempo-dependiente: cada minuto cuenta. Un diagnóstico y tratamiento precoces marcan la diferencia entre una recuperación funcional aceptable y una discapacidad grave o incluso la muerte.

La identificación rápida de síntomas de alarma -como la pérdida brusca de fuerza en la cara, brazo o pierna, especialmente de un lado del cuerpo; la dificultad repentina para hablar o entender; o la desviación de la boca- permite activar de inmediato los dispositivos de emergencias y el código ictus, garantizando el traslado ágil a centros preparados para ofrecer tratamientos de reperfusión y atención en unidades especializadas.

Estos recursos han demostrado mejorar de forma muy significativa la supervivencia y reducir las secuelas. De ahí que haya que llamar al 061 ante cualquier sospecha o síntoma, para que se active el código ictus cuanto antes.

El Hospital Universitario Virgen del Rocío es el centro con mayor volumen de trombectomías mecánicas de España (600 al año), ya que, como centro de referencia de ictus, sus profesionales realizan cada año más del doble que cualquier otro centro del país. Este tratamiento multiplica las posibilidades de evitar secuelas discapacitantes en el ictus.