El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla acoge una exposición para visibilizar la dermatitis atópica grave

Muestra sobre la dermatitis en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla acogerá del 25 al 29 de mayo la muestra itinerante 'Pieles Perfectamente Imperfectas. Historias Atópicas', una iniciativa destinada a "sensibilizar a la sociedad sobre el impacto físico, emocional y social de la dermatitis atópica grave".

Según ha indicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota de prensa, la exposición, impulsada por la Asociación de Afectados por Dermatitis Atópica (AADA), reúne seis cuadros realizados por el artista Álex de Marcos y seis relatos escritos por el escritor Defreds.

A través del arte y la literatura, la exposición "invita al visitante a ponerse en la piel de quienes conviven cada día con una enfermedad que no solo afecta al cuerpo, sino también al bienestar emocional, las relaciones personales y la vida profesional".

Actualmente, la dermatitis atópica afecta a cerca de 1,5 millones de adultos y entre el diez y el veinte por ciento de los niños en España. Según la Junta, las cifras reflejan también el fuerte impacto emocional de la enfermedad, pues nueve de cada diez pacientes adultos sufren trastornos del sueño y más del 40 por ciento ha necesitado apoyo psicológico.

La exposición está organizada por Pfizer España en colaboración con la Unidad de Dermatología del Virgen del Rocío.